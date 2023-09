Bürgermeisterkandidat Peter Kamenzin schildert beim Stadtspaziergang an vier Orten seine Haltung und Ideen in Sachen Vereinsleben, Altstadt, Einzelhandel und Sanierungsgebiet Bahnhof.

Peter Kamenzin ist erst Mitte August in den Wahlkampf um den Engener Chefposten eingetreten. In gut anderthalb Wochen, genauer gesagt am Sonntag, 24. September, findet die Wahl bereits statt. Doch welche Themen in Engen liegen ihm am Herzen? Und wie