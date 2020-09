SÜDKURIER-Leser berichten uns über vermehrte Hubschrauber-Flüge, wie kürzlich über Engen und den oberen Hegau. Im Grenzraum gab es eine sogenannte Hubschrauber-Sprungfahndung, wie die Bundespolizei Konstanz auf Anfrage berichtet. Diese Fahndungsform diene der Bekämpfung der illegalen Migration sowie der grenzüberschreitenden Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität. Unterstützt wurden Bundespolizei und Eidgenössische Zollverwaltung dabei von der Bundeszollverwaltung, der Landespolizei Baden-Württemberg und dem Bundesamt für Güterverkehr. Zum Einsatz für den Transport der Kräfte kamen dabei ein Hubschrauber der Bundespolizei sowie eine Maschine der schweizerischen Armee, die im Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung eingesetzt wurde. Die Bundespolizei betreibe seit vielen Jahren erfolgreich mit in- und ausländischen Partnern die Hubschrauber-Sprungfahndung, berichtet die Bundespolizei. Durch die Kombination von Boden- und Luftfahrzeugen werde ermöglicht, Kräfte schnell und über weite Strecken zu verlegen und so den Überraschungseffekt beim Betreiben von Kontrollstellen im grenzüberschreitenden Verkehr zu nutzen. Durch den Anflug der verschiedenen Kontrollpunkte, unter anderem an der Autobahn 81 kam es zu Überflügen der Region rund um Engen. Eine Landung im Nahbereich von Engen fand nicht statt.