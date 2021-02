von Holle Rauser

Der Verein „Unser Buntes Engen„ bleibt auch während des Corona-Lockdowns nicht untätig. „Wir haben auf Vorstandsebene monatlich Treffen online“, erzählt Ajmal Farman, der Vorsitzende des Vereins. Auch die Themenkreis-Mitglieder würden diese Möglichkeit nutzen. „Aber das ist natürlich nicht dasselbe. Wir tauschen uns dort ja nicht nur aus, sondern die Treffen sind mit Aktivitäten verbunden. Das fällt leider weg“, so Farman, „wir können nur vereinzelt Vorhaben angehen“.

Auch der Kontakt zu den Geflüchteten in Engen sei schwierig. „Wir haben in den Unterkünften Zutrittsverbot, das heißt wir mussten einige Treffen dort stilllegen“, so Farman. Auch Unterricht war nicht möglich. „Es gibt allerdings Kontakte unter Berücksichtigung der Corona-Verordnungen, also Treffen zu zweit sind möglich“. Das würden etwa viele „Flüchtlings-Paten“, auch telefonisch, wahrnehmen.

Viele Flüchtlinge leben immer noch ohne eine klare Zukunft

Grundsätzlich habe sich die Arbeit mit den Geflüchteten gewandelt, berichtet der Vorsitzende: „Das Thema ist nach wie vor präsent, aber die Bedürfnisse haben sich geändert“. Zu Beginn der Flüchtlingswelle 2015/2016 sei die Notbetreuung, das heißt Unterbringung und Versorgung, im Mittelpunkt gestanden.

„Jetzt geht es um größere Sorgen“, macht Ajmal Farman klar, „viele Flüchtlinge leben immer noch ohne klare Zukunft, weil ihre Asylanträge abgelehnt wurden oder noch in Bearbeitung sind. Sie leben seit Jahren hier, haben Deutsch gelernt und Arbeit gefunden. Die Betroffenen, wir und übrigens auch viele Arbeitgeber kämpfen mit dieser Perspektivlosigkeit.“

Eine zweite Auflage des Buches „Gesichter Engens„ ist angedacht

Der Verein hofft, sein Engagement bald erneut auf Stadtfesten, mit dem Fest zum Tag der Demokratie, zum Weltflüchtlingstag oder mit den Länderabenden an die Öffentlichkeit tragen zu können. Auch eine zweite Auflage des Buches „Gesichter Engens„ sei angedacht. Ajmal Farman und der Verein wollen so bald wie möglich wieder mit Vorträgen und Diskussionsrunden in der Flüchtlingsarbeit starten und zu Gruppenaktionen einladen. Die „Engener Brücke„ ist weiterhin geöffnet.