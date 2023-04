Unbekannte haben laut Polizei ein Oldtimer-Mokick entwendet. Die 55-jährige Besitzerin sei am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße L191 von Singen nach Engen-Welschingen unterwegs gewesen, als ihr zweirädriger Oldtimer der Marke Kreidler kurz vor dem Ortseingang Welschingen am Vorderreifen Luft verloren haben soll. Die Fahrerin habe das Zweirad am Fahrbahnrand auf Höhe des Bauhofs abgestellt, um eine Luftpumpe zu holen.

Als die 55-Jährige etwa 20 Minuten später zurückkehrte, sei das Motorrad nicht mehr da gewesen. Mittels Kickstart könne das Gefährt auch ohne Schlüssel gestartet werden, heißt es im Polizeibericht. Jetzt ermitteln die Beamten. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.