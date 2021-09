von Holle Rauser

Nach sechs Wochen Sommerferien ging der Unterricht für die Schüler im Hegau wieder los. Passend dazu gab das Regierungspräsidium Freiburg die vorläufigen Anmeldezahlen bekannt. So werden in diesem Schuljahr an den Schulen des Bezirks rund 19.061 (Vorjahr: 19.386) Erstklässler eingeschult. Leicht gestiegen ist die Zahl der Schüler, die in die weiterführenden Schulen wechseln: In Klassenstufe fünf liegt die Zahl der Anmeldungen bei 17.372 (Vorjahr: 17.127) Schülerinnen und Schüler für die öffentlichen Werkreal- und Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Fast gleich geblieben sind die Anmeldungen für die Haupt- und Werkrealschulen mit 1583, während die Zahl der künftigen Realschüler in den Eingangsklassen von 6357 auf 7574 steigt. Rückläufig sind die Zahlen den Fünftklässler an den öffentlichen Gymnasien: 6557 statt wie im Vorjahr 6957. In den Gemeinschaftsschulen des Regierungsbezirks Freiburg sind 2390 (Vorjahr: 2455) Fünftklässler angemeldet.

In den Singener Schulen haben sich fast 600 Schüler an den weiterführenden Schulen angemeldet: Am Hegau-Gymnasium wurden 99, am Friedrich-Wöhler-Gymnasium 155 Fünftklässler aufgenommen. Die Ekkehard-Realschule hat laut Stadtverwaltung 60, die Zeppelin-Realschule 107 Schüler in die Eingangsklassen aufgenommen. An der Johann-Peter-Hebelschule und der Beethoven Gemeinschaftsschule sind es 44 beziehungsweise 50 neue Schüler. Die Zahlen sind vorläufig.

Schule beginnt: Mit Tests, Maskenpflicht soll an den Schulen möglichst lange wieder ein normaler Unterricht möglich sein. | Bild: Holle Rauser

An der Singener Waldeck-Schule stieg die Zahl der Erstklässler stark, wie Rektorin Anja Claßen mitteilte. „Wir haben mehr Anmeldungen für Klasse 1 als in den Jahren zuvor“, so Claßen. Und das, obwohl der Einschulungsstichtag auf den 31. Juli vorverlegt wurde und somit einige Kinder erst nach dem Stichtag sechs Jahre alt werden. Diese müssen noch nicht eingeschult werden. Aber der Zuzug in die Stadt Singen sei „einfach enorm“, so Claßen. „Wäre der Stichtag nicht verschoben worden, wären es sogar noch mehr Erstklässler.“

In Engen sind laut Stadtverwaltung die Anmeldungen am Gymnasium für das Schuljahr 2021/22 auf 51 (Vorjahr: 70) gesunken. Am Anne-Frank-Schulverbund werden rund 23 Schüler in die Werkrealschule aufgenommen. Zum Schuljahr 2020/21 waren es 32. Etwas weniger Schüler verzeichnet auch die Realschule für die vier Eingangsklassen: 93 Fünftklässler (Vorjahr: 100) werden hier eingeschult. „Solche Schwankungen haben wir immer, das ist jahrgangsbedingt“, erläutert Rektor Daniel Jedlicka. Aber: Rund 40 Schüler werden aus anderen Schulen zum Schulverbund wechseln. „Das könnte schon Corona-bedingt sein.“

Zurück in die Schule: Für die Schüler im Hegau, hier am Bildungszentrum Engen, hat der Alltag wieder begonnen. | Bild: Holle Rauser

Nutzen Schüler denn die Möglichkeit, ihre Klasse zu wiederholen? „Bei uns gibt es ein paar freiwillige Wiederholungen“, so Anja Claßen. Die Zahl sei aber nicht deutlich höher als in den Vorjahren. Claßen: „Wir haben den Eindruck, so schlecht liefen Homeschooling und Wechseluntericht nicht.“ Am Anne-Frank-Schulverbund seien die notenbedingten Wiederholungen im üblichen Rahmen. „Aber wir haben etliche Schüler, die sich aufgrund der Corona-Verordnung entschieden, das Schuljahr freiwillig zu wiederholen“, so Rektor Jedlicka. Anja Claßen blickt optimistisch auf das Schuljahr: An der Waldeck-Schule werde dreimal pro Woche auf Corona getestet, die Jahrgänge würden nicht gemischt und es gelte die Maskenpflicht. „Wir hoffen, dass wir damit ein möglichst niedriges Infektionsgeschehen erreichen“, so die Schulleiterin. Am Bildungszentrum Engen fing der erste Schultag gut an: Alle Schüler hatten ein negatives Test-Ergebnis.