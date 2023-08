Alexander Maier hat es wieder getan. Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr feierten erneut Lagerteilnehmer, Händler, Musiker und viele mehr drei Tage lang mit den Besuchern „Das große Treffen“ im Mega-Event-Park in Aach. Drei Buchstaben stehen für das einzigartige Fantasy-Treffen im süddeutschen Raum: DGT. Es vereinte zum zweiten Mal bekannte und weniger bekannte Gruppen sowie diverse Einzelgruppen miteinander. Viele Teilnehmer kamen bereits zum zweiten Mal nach Aach – andere zeigten sich begeistert von ihrem ersten Besuch.

Alice Heinzelmann-Jöll (Mitte) hatte mit ihren Freunden als verrückter Hutmacher viel Freude auf dem DGT. Zu ihrer Freude kamen viele zur Teeparty und zur „Nichtgeburtstagsfeier“: „Hier ist pures Glück“, bekannte sie mit strahlenden Augen. | Bild: Susanne Schön

Alice Heinzelmann-Jöll gehört zu den Wiederholungstätern. 2022 kam sie überraschend als verrückte Hutmacherin nach Aach und suchte verzweifelt nach Alice. Das begeisterte ihr Umfeld so sehr, dass die sonst als Landsknechte bekannte Truppe in diesem Jahr die Figuren aus Alice im Wunderland mitbrachten – inklusive der obligatorischen Nichtgeburtstagsfeier, über die sich nicht nur viele Besucher, sondern auch die Sängerin Inara von der Band „Vera Lux“ freuen konnte: „Wo wird man schon mal einfach so zur Teeparty eingeladen?“ Die bunte Gruppe war nicht nur im eigenen Zelt anzutreffen, sondern auch beim großen Umzug der Lagerteilnehmer und gewann sogar den zweiten Preis beim Teekessel-Rennen.

Hintergründe zum Großen Treffen Beim einzigartigen Fantasy-Festival im süddeutschen Raum trafen Mittelalter, Wikinger, Piraten, Endzeitler, Star-Wars-Krieger, Fantasiegestalten, Steampunker und viele mehr aufeinander. Sie feierten mit den Besuchern, bummelten an den vielen Marktständen vorbei, lauschten Klängen und Geschichten oder bestaunten Gewandungen und Darstellungen. Außerdem maßen sich bei unterschiedlichsten Wettkämpfen von Jugger über Teekessel-Rennen bis zu Lichtschwertmeisterschaften und anderem mehr. Es gab Mäuseroulette, Feuershows, eine breite Auswahl an Verpflegung und jede Menge Raum, der Phantasie freien Lauf zu lassen und das Leben mit alten und neuen Freunden zu feiern. (sch)

Ihr Dank galt Alexander Maier und seinem Team. „Hier kann man sich ausprobieren und selbst finden. Hier ist pures Glück“, erklärte Alice Heinzelmann-Jöll mit strahlenden Augen. Beim großen Treffen könne jeder seine Fantasie ausleben. Nicht nur als Hutmacherin zog sie eben den selben vor den Organisatoren: „Hut ab, was ihr alles leistet, und dabei immer gute Laune versprüht.“

Alexander Maier (Mitte) beschenkte nicht nur alle mit der Möglichkeit, sich selbst zu finden und darzustellen. Er selbst bekam auch Geschenke, hier zum Beispiel einen Mantel von den „Rotten Raptors“, die nicht nur das Endzeitlager aufmischten und ein wichtiger Teil der DGT-Familie sind. | Bild: Susanne Schön

Auch Alexander Maier strahlte übers ganze Gesicht, als er von den „Rotten Raptors“ aus dem Endzeitlager schon am Freitag einen extra für ihn angefertigten Mantel überreicht bekam. „Das viele Lob, das wir bekamen, motiviert uns weiterzumachen“, erklärte er müde aber glücklich am Sonntagabend beim Veranstaltungsende. Seinen Tipp fürs Leben kann man in Aach umsetzen: Lebt endlich eure Träume. „Ein Besucher hat sich sogar vor Ort das DGT-Logo tätowieren lassen“, zeigte er sich sehr beeindruckt.

Für die schönsten Kostüme gibt es einen Preis

Aber nicht nur die Teilnehmer sorgen für das besondere Flair am einstigen Hirtenhof. Auch viele der Besucher kamen in fantasievoller Gewandung. Und viele der Kostüme waren so schön, originell und aufwendig, dass es am Samstag und Sonntag sogar einen Wettbewerb gab.

Siska Connor begeisterte auch in diesem Jahr wieder mit ihren aufwändigen Kostümen. Sie gewann mit diesem am Samstag den Kostümwettbewerb. | Bild: Susanne Schön

Von Mutter Erde über Orks und Katzenfeen bis zu Sternenkriegern und einem Gentlemen aus den 1920er-Jahren war alles dabei – die Jury hatte es nicht leicht. Auch kamen Steampunker aus Liechtenstein, die bereits das Gelände für einen Besuch ihrer Gruppe im nächsten Jahr sondierten.

Bei den Steampunkern lohnte sich auch immer ein genauer Blick, denn ihre Kostüme sind nicht nur fantasievoll sondern auch sehr detailreich. | Bild: Susanne Schön

Bei der Musik fand ebenso jeder etwas nach seinem Geschmack. Härtere Klänge wie die von Mega-Bosch im Endzeitlager oder schamanisch-mystische Klänge von Hain, die dazu noch sehenswerte Tanzeinlagen boten, wurden von Bands wie D‘Artagnan oder „Deus Vult“ ergänzt. Der Sänger von Deus Vult bekannte: „Hierher zu kommen, ist wie Heimat.“ Wie sehr gerade diese Band mit der Veranstaltung verbunden ist, zeigte sich am Samstag, als die Musiker von Alexander Maier offiziell in die DGT-Familie aufgenommen wurden.

Simon Nohl (links) wurde von Deus Vult auf die Bühne geholt, um als Dudelsackspieler Teil der Band zu werden. Diese wiederum wurde selbst offiziell zum Mitglied der DGT-Familie ernannt. | Bild: Susanne Schön

Viel Lob habe er auch für das Angebot im Backstagebereich bekommen, erklärte der Organisator erfreut. Er betonte allerdings immer wieder, dass es dazu vieler Helfer bedarf – die am Sonntag abschließend zum Großteil auf der Bühne standen und von den Besuchern gefeiert wurden.

Nach dem großen Treffen folgt noch der mehrtägige Abbau und die Aufarbeitung der Veranstaltung. Doch Maier gab schon einmal bekannt, dass es im kommenden Jahr wieder ein großes Treffen geben werde: Vom 9. bis 11. August soll das Festival der Phantasie zum dritten Mal veranstaltet werden.