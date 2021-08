Die derzeitige Einschätzung der Kämmerei geht davon aus, dass es am Ende des Jahres ein positives Haushaltsergebnis von rund 380.000 Euro geben wird. Das ist eine gute Nachricht. Verabschiedet wurde die Haushaltsplanung nämlich im Februar mit einem erwarteten Defizit von gut 130.000 Euro.

Mehrere Faktoren sind für besseres Ergebnis verantwortlich

Die positivere Schätzung hat mehrere Gründe. Zum einen, so Interims-Kämmerin Caroline Wolf, sind landesweite Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und auch bei der Einkommenssteuer. Hinzu kommen Mehreinnahmen der Stadt durch eine erhöhte kommunale Investitionspauschale und höhere Schlüsselzuweisungen, die zusammen in Engen mit 64.500 Euro zu Buche schlagen. Das Ergebnis sei auch wegen der Einsparung von 260.000 Euro Personalkosten wegen nicht besetzter Stellen im Kindergartenbereich positiv, so Wolf.

Diese Kosten fielen in den kommenden Jahren aber wieder an. Insgesamt würden in diesem Jahr wesentlich weniger für Aufwendungen ausgegeben als geplant. Das, so Wolf, liege an Corona bedingten Verzögerungen in der Baubranche, aber auch an nicht stattgefundenen Veranstaltungen. Die Ausgaben im Baubereich entfielen aber ebenfalls nicht, sondern würden lediglich in die Folgejahre verschoben werden. Die Verwaltung geht davon aus, das sich der geplante Finanzmittelbedarf 2021 um insgesamt rund 2,7 Millionen Euro reduzieren wird. Aufgrund der positiven Prognose des Ergebnishaushalts werde sich auch der cash flow auf 393.000 Euro deutlich verbessern.

Kein Grund zur Sorglosigkeit

Caroline Wolf wollte aber auch keine zu große Hoffnung machen. Trotz positiver Entwicklung in 2021 solle nicht der Eindruck bestehen, dass die gute Finanzlage der Vergangenheit gleichermaßen fortbestehe. Die positiven Zahlen in diesem Jahr seien nicht zuletzt auch die finanziellen Hilfen des Landes aufgrund der Pandemie zurückzuführen. Es bestehe Handlungsbedarf in Engen, denn auch ein Ergebnis von 393.000 Euro sei auf die Dauer mit den großen geplanten Investitionen zu wenig. Die Prognose mitten im Jahr sei sehr schwierig gewesen, genauere Zahlen soll es im Oktober geben.