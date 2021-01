Engen bleibt auch 2021 schuldenfrei. Das ermöglicht ein dickes Rücklagenpolster, das in den vergangenen Jahren guter Konjunktur kontinuierlich angelegt werden konnte. Und dennoch reißen die rückläufigen Einnahmen aufgrund von Corona ein ordentliches Loch in das Finanzpolster und zwingen die Stadt Engen zu einem konsequenten Sparkurs. Caroline Wolf von der Engener Kämmerei stellte den aktuellen Haushalt 2021, der im Februar verabschiedet werden soll, nun den Stadträten vor.

Finanzabschluss 2020 fällt besser aus als angenommen

Der finanzielle Abschluss des vergangenen Jahres fällt paradoxerweise deutlich besser aus, als gedacht. Das ordentliche Ergebnis liegt bei einer satten Million Euro und die liquiden Mittel erhöhen sich noch einmal um gut zweieinhalb Millionen auf insgesamt rund 24 Millionen Euro. Diese Verbesserungen, so Caroline Wolf, würden vor allem durch den Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen erzeugt. Was das Corona-Jahr 2020 finanziell aber beinahe wie die vorherigen aussehen lässt, muss im Jahr 2022 vollständig zurückgezahlt werden. Wie sich die Corona-Folgen in den kommenden Jahren auf die Kommunen tatsächlich auswirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht abgeschätzt werden.

Investitionen: „Da können wir schon ein bisschen stolz sein“

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf 2021 (Zahlen siehe Kasten) sieht weiterhin große Investitionen vor. Insgesamt sollen gut 17 Millionen Euro in verschiedene Projekte fließen. Zu den größten Maßnahmen gehören der Breitbandausbau, der Bau der neuen Sporthalle, die Beteiligung am neuen Sportzentrum des Hegauer FV sowie die Modernisierung der Bahnhöfe in Engen und Neuhausen. „Das ist schon eine Nummer. Da können wir in Corona-Zeiten schon ein bisschen stolz sein“, gab Moser hinsichtlich der langen Investitionsliste den Stadträten zu verstehen.

Pauschale Kürzung verbessert Ergebnis deutlich

Das Haushalts-Ergebnis für 2021 hat sich seit der letzten Vorstellung im Dezember von mehr als -1,5 Millionen Euro deutlich in Richtung schwarze Null verbessert. Grund hierfür ist in erster Linie eine pauschale Kürzung aller Haushaltsstellen um fünf Prozent, die nicht vertraglich gebunden sind, erläutert Hauptamtsleiter Patrick Stärk. Die Kürzung bringt eine Einsparung von 900.000 Euro in 2021. „Bei manchen Konten werden wir ins Minus fahren“, ist sich Stärk bewusst. Diese könnten aber durch überschüssige Mittel anderer Konten wieder ausgeglichen werden. Grundsätzlich, so Caroline Wolf, müssten auch die Einnahmestrukturen der Kommune überdacht werden. Denkbar sei eine Erhöhung der Grundsteuer um 20 Prozentpunkte.

Negatives Ergebnis ist politisch durchaus gewollt

Die CDU-Fraktion setzte sich in der Gemeinderatssitzung für noch stärkere Kürzungen ein. „Bei sieben Prozent Kürzung hätten wir einen ausgeglichenen Haushalt 2021. Noch ist nicht klar, ob ein Minus auch in 2021 geduldet wird“, argumentierte CDU-Rat Bernhard Maier. Ihm schlossen sich Fraktionskollegen Urs Scheller und Jürgen Waldschütz an. Auch UWV-Sprecher Gerhard Steiner hielt eine Erhöhung der Kürzung um bis zu zwei Prozent in der aktuellen Situation für notwendig. SPD-Sprecherin Conny Hofmann plädierte hingegen dafür bei den fünf Prozent zu bleiben. Bürgermeister Johannes Moser machte in der Diskussion deutlich, dass das geplante, wenn auch recht geringe, negative Ergebnis 2021 von rund -130.000 Euro politisch durchaus gewollt sei. „Ich gehe jetzt gerne mit einem negativen Ergebnis rein. Wir haben Finanzbedarf – das soll man am Haushalt auch sehen“, so Moser. Entlastung brauche es aus seiner Sicht dringend bei den beständig steigenden Betreuungskosten. Zudem wies Moser auf die Zurückzahlung des Gewerbesteuerausgleichs in 2022 hin. Das negative Ergebnis sieht er außerdem als Zeichen der Solidarität mit anderen Kommunen. Moser gab sich dennoch optimistisch: „Ich hoffe am Ende des Jahres dennoch einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.