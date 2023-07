Wer neu bauen, anbauen oder umbauen will, braucht meist eine Baugenehmigung vom Landratsamt. Es sei denn man wohnt in Engen, Aach oder Mühlhausen-Ehingen. Denn seit Mitte 2018 verfügt die Stadt Engen über ein eigenes Baurechtsamt. Nach den ersten fünf Jahren ziehen die Verantwortlichen eine Zwischenbilanz und schauen, was das Amt bisher geleistet hat.

Die Bauchrechtler haben alle Hände voll zu tun

„Wir haben aus dem Nichts angefangen“, beschreibt Silvia Vetter. Sie leitet das Baurechtsamt seit Beginn und war zuvor im Baurechtsamt in Tuttlingen beschäftigt. Zum Team aus insgesamt sechs Peronen, gehört auch der Bauverständige Stefan Ritzi. Der ist eigentlich studierter Bauingenieur. „Aber das ist viel learning by doing“, sagt Ritzi zur Einarbeitung in das Baurecht. Vieles sei in seinem Bereich auch eine technische Frage und so sei der Bauingenieur hier wiederum auch am richtigen Ort. Bürgermeister Johannes Moser lobt außerdem ausdrücklich die fachliche Unterstützung durch Karlheinz Kugler.

Zum 1. Juli 2018 übernahm das Engener Baurechtsamt alle laufenden Verfahren vom Landratsamt. Und seitdem hat das Team alle Hände voll zu tun. „Wir waren in den letzten Jahren überausgelastet“, sagt Bürgermeister Johannes Moser über das Amt. Rund 550 Bauanträge wurden in dieser Zeit bewilligt und knapp 80 denkmalschutzrechtliche Anträge gingen bei den Engenern ein. „Eine zentrale Einrichtung im oberen Hegau ist sehr wichtig“, betont Johannes Moser und verweist auch auf den Stellenwert für die Nachbargemeinden Aach und Mühlhausen-Ehingen, die Teil der Verwaltungsgemeinschaft sind.

Die digitalen Bauanträge kommen Bisher trug man einen ordentlichen Stapel mit Unterlagen zum Baurechtsamt, um eine Baugenehmigung zu beantragen. Das soll künftig digital gehen und damit einfacher für den Bürger. Stadtbaumeister Matthias Distler sieht in der Umstellung auf die digitalen Anträge aber auch eine große Herausforderung für das Engener Baurechtsamt. Denn die Umstellung ist bedeutet einen großen zeitlichen Aufwand. Bürgermeister Moser führt an, das das digitale System leider noch nicht Anträge mit vorhandenen Bebauungsplänen abgleiche und so die Arbeit für das Baurechts-Team erleichtere.

„Wir wollten bürgernah sein“, sagt Moser zur Motivation für das eigene Baurechtsamt. Für die Bürger sei das Amt schnell erreichbar und auch die Mitarbeiter seien schneller vor Ort bei Bauvorhaben. Aus Mosers Sicht hat es auch wirtschaftlich einen positiven Einfluss, wenn Genehmigungen direkt in der Stadt vorgenommen werden können. Das sei ein interessanter Faktor für die Gewerbeansiedlung.

Das Amt muss sich lohnen

Grundsätzlich kann jede Gemeinde ein eigenes Baurechtsamt einrichten. Einzige Voraussetzung für eine Genehmigung vom Regierungspräsidium ist entsprechendes Fachpersonal. Nicht alle Gemeinden dieser Größe haben ein eigenes Baurechtsamt, weiß Moser. So ein Amt sei auch eine Verantwortung. Zum einen brauche man gutes Personal, das schnell liefert. Und zum anderen ist es auch eine finanzielle Frage. Engen habe eine große Gemarkungsfläche und wachse stark, so dass das Baurechtsamt auch genug zu tun habe. Die gute Auslastung ist schließlich wichtig für die Finanzierung. Gebühren für Genehmigungen fließen direkt in das Amt. Finanziell beteiligt sind außerdem Aach und Mühlhausen-Ehingen.

Grundvoraussetzung für die Schaffung der neuen Abteilung sei die Zustimmung von Stadtbaumeister Matthias Distler und Heike Bezikofer als Leiterin des Bauamts gewesen, vermittelt Moser. Das Baurechtsamt untersteht im dienstrechtlich. Das heißt der Bürgermeister hat die Personalverantwortung. Es handelt sich beim Bauamt aber um eine untere Verwaltungsbehörde und die ist, wie zum Beispiel auch das Ordnungsamt, der Fachaufsicht durch das Regierungspräsidium Freiburg unterstellt. Das schafft Unabhängigkeit, die auch wichtig ist, wie Moser betont. „Wir sind sehr zufrieden. Das Baurechtsamt hat sehr viel Arbeit“, resümiert Johannes Moser nach fünf Jahren.