von Holle Rauser und Helene Kerle

Wenn man den Engener Wirtschaftsförderer Peter Freisleben nach den Rückmeldungen aus dem Handel, der Kultur und der Gastronomie fragt, dann ist in Zeiten von Corona kaum mit einer Jubelhymne zu rechnen. „Es ist kein gutes Jahr für Gastronomie und Handel“, das weiß Peter Freisleben. Auch in Engen haben im vergangenen Jahr mehrere Geschäfte geschlossen. Von den Geschäftsleuten weiß der Wirtschaftsförderer auch um den Förderdschungel, der eine Herausforderung darstellt. Neben allen Problemen gibt es aber auch im Corona-Jahr Neueröffnungen, Händler mit kreativen Ideen und Kulturtreibende, die die Hoffnung auf die Rückkehr zur Normalität nicht aufgeben.

Regiomat geht am 26. Februar an den Start

Ganz neu ist zum Beispiel der Hofladen in der Engener Altstadt. Beim Regiomaten der Familie Drexler aus Bittelbrunn kann man demnächst frische Eier, Kartoffeln und mehr beziehen. Der Verkaufsautomat steht im ehemaligen Altstadtkiosk, der zuletzt als Obst- und Gemüseladen betrieben wurde. „Wir hatten schon länger darüber nachgedacht“, erzählt Walter Drexler. Er und seine Frau Johanna betreiben einen kleinen landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb mit Milchvieh, Ackerbau und 800 Hühnern in Bittelbrunn.

Vermarktung von Eiern war das Ziel

„Wir haben eine Möglichkeit zur Vermarktung der Eier gesucht“, so Drexler. Neben den Eiern der Freilandhennen gibt es im Regiomat künftig Kartoffeln aus eigenem Anbau, Mehl, Nudeln und mehr. „Der Honig stammt von Bienen, die der Imker bei uns auf dem Hof stehen hat“, erzählt der Landwirt. Die Wurstwaren werden regional zugekauft. Auch regionale Milchprodukte wird der Automat bereithalten. Im vergangenen Jahr sei das Interesse an regionalen Produkten gestiegen, hat Drexler beobachtet. Der Regiomat, der am Freitag, 26. Februar, eröffnet wird, könne außerdem auch einen Beitrag zur Nahversorgung in der Altstadt leisten – mit besonders langen Öffnungszeiten.

Neuer Fokus bei „Stil und Torte“ liegt auf Lebensmitteln

Neu ist der Laden von Daniela Pahl-Humbert in der Altstadt eigentlich nicht – das was drin ist aber schon. Die Betreiberin des „Stil & Torte“-Lädchens hat sich angesichts des Lockdowns viele Gedanken über ihren Laden gemacht, wie sie erzählt. Der Laden ist von Anfang an als sogenannter Concept Store (siehe Kasten) teil der Firma „Feinkost Humbert„, die Daniela Pahl-Humberts Ehemann führt.

Laden mit besonderem Konzept Mit „Concept Store“ oder Konzeptladen auf deutsch ist ein Ladengeschäft gemeint, das durch seine ungewöhnliche, meist sehr hochwertige, Kombination aus verschiedenen Sortimenten und Marken hervorsticht. Der grundsätzliche Unterschied zum Warenhaus ist, dass sich alle angebotenen Waren im „Concept Store“ an einer bestimmten Zielgruppe orientieren und in den Läden handverlesene Produkte ganz verschiedener Marken vertrieben werden. (ker)

Mit viel Elan hat Daniela Pahl-Humbert nun „Humberts Kaufladen“ geschaffen. Mediterrane Spezialitäten, Äpfel vom Bodensee, Kaffee aus dem Schwarzwald – das finden die Kunden jetzt neben schönen Dingen zum Leben in dem kleinen Laden. „In diesen Zeiten suchen die Leute mehr Genuss“, weiß Pahl-Humbert.Weil sie jetzt hauptsächlich Lebensmittel anbietet, sind die Türen auch während des Lockdowns geöffnet.

Kunden halten Engener Buchhandlung die Treue

Auch die Buchhandlung am Markt ist während des Lockdowns nicht untätig. Die Kunden können ihre Lesewünsche telefonisch vorbestellen und später abholen. „Wir haben eine wahnsinnig treue Kernkundschaft“, sagt Buchhändler Christian Arnold. „Das heißt wir haben zwar massiv weniger Umsatz, können aber trotzdem die Fixkosten decken“, beschreibt er. Ihm ist wichtig, dass seine Mitarbeiterinnen weiter arbeiten können. „Sie unterstützen mich so gut, ich möchte sie nicht im Regen stehen lassen“. Dass es im März wieder los geht mit den Ladenöffnungen, bezweifelt Arnold: „Bei uns geht es jetzt erst einmal so weiter.“

Museumsleiter: „Wir scharren mit den Hufen“

In unmittelbarer Nähe zum Buchladen befindet sich das Museum Engen, dass seit mehreren Monaten geschlossen hat. Auch die aktuell geplante Ausstellung von Gunilla Jähnichen musste verschoben werden. Sie soll Ende nächsten Jahres in Engen zu sehen sein. „Wir haben das komplette Jahr geplant und organisiert“, vermittelt Museumsleiter Velten Wagner. Was nicht stattfinden kann, soll im kommenden Jahr gezeigt werden. „Man muss extrem improvisieren können“, so Wagner zum Kulturbetrieb. Er hofft, bald wieder Besucher im Engener Museum empfangen zu dürfen.

„Planung ist fast unmöglich. Wir planen so, als wäre die Situation ganz normal. Sobald es erlaubt ist, wollen wir sofort durchstarten.“Velten Wagner, Leiter Museum Engen und Galerie | Bild: Christel Rossner

Café-Betreiberin zehrt von gutem Sommergeschäft

Glück im Unglück hat auch Café-Betreiberin Erika Mößmer. Erst vergangene Woche kamen die Gelder der „November-Hilfe“ auf ihrem Konto an. Viele Angestellte hat sie zum Glück nicht. Finanziell gehe es ihr gut. Das liegt zum einen an der Absicherung durch ihren Ehemann, aber auch an dem grandiosen Sommergeschäft des Café E.M..“Ich habe zum Teil bis nachts gearbeitet“, berichtet sie. Geholfen haben ihr dabei ihr Mann und ihre Schwester. „Ich habe so einen kleinen finanziellen Puffer“, freut sie sich. Dass sie so lange keine Gäste haben würde, damit hatte die Erika Mößmer aber insgesamt auch nicht gerechnet.

Kontaktlos zum neuen Schulranzen

In dieser Zeit gilt es, Kontakte zu vermeiden. Darauf baut auch Daniela Buhls Idee für eine Corona konforme Schulranzen-Beratung auf. „In einem abgetrennten Raum zwischen Laden und Eingang können die Kinder die Ranzen aufsetzen“, beschreibt die Inhaberin vom gleichnamigen Fachgeschäft für Taschen. In der Zeit vor Ostern ist bei ihr Hochsaison, denn zu den Osterfeiertagen bekommen viele Vorschüler ihren Schulranzen.

Trotz der Pandemie gebe es interessante Anfragen für Neuansiedlungen in Engen. Diese, so Wirtschaftsförderer Peter Freisleben, seien aber noch nicht spruchreif.