Akute Lernrückstände seien in Deutschland ein massives Problem geworden – auch am Engener Gymnasium, wie die Schule in einer Pressemitteilung erläutert. Jeder vierte Schüler benötige dringend zusätzliche schulische Hilfe. Die Gelder dafür seien letztes Jahr vom Kultusministerium im Programm „Lernen mit Rückenwind“ bereitgestellt worden. „Und doch ist das Umsetzen schwieriger und langsamer als erhofft“, berichtet Schulleiter Thomas Umbscheiden.

Viele Schulen seien selbst noch mit den Konsequenzen der letzten zwei Jahre beschäftigt und überwältigt. Bürokratie um das Programm herum bringe zudem eigene Probleme mit sich. Oft müssten Fachlehrer zusätzlich die Verantwortung für die Umsetzung der Programme oder auch die Auswahl von Partnern übernehmen. Die Gelder würden dann meist in diversen kleineren Programmen verteilt, in der Hoffnung, dass davon einige helfen. Förderlehrer werden eingestellt, sofern diese regional überhaupt und dann auch zeitlich passend zur Verfügung stehen. Wiederum andere Schulen würden die Fördergelder in Form von Bildungsgutscheinen ausgeben, die Schüler und Eltern dann selbst anhand einer Liste von Kooperationspartnern einlösen können. „Doch der Aufwand hinsichtlich der Auswahl des richtigen Anbieters zeigt leider allzu oft, dass der Gutschein dann erst gar nicht eingelöst wird“, so Umbscheiden in der Pressemitteilung der Schule.

Das Gymnasium Engen habe deshalb einen anderen Weg eingeschlagen und sei eine Kooperation mit dem Online-Nachhilfeservice Bildung Digital (Bidi) eingegangen. „Wir gelten schon lange als Vorreiter hinsichtlich Bildung und die Erfolge sind sichtbar mit Programmen, wie der Digitalisierung des Biologieunterrichts durch iPads als Lernhilfe, sowie sozialen Bemühungen, wie Spendenaktionen, um Schüler und Schulgemeinschaft wieder durch aktive Hilfe zusammenzubringen“, bilanziert Umbscheiden. Bidi sei hier die perfekte Ergänzung. Deutschlandweit habe der Anbieter, der seinen Rundum-Service zusammen mit Schulleitern entwickelt habe, bereits über 70 Kooperationen. Entsprechend groß sei das Vertrauen in den Nachhilfe-Service.