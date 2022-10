Gerade mal noch ein Strich zeigt die Akku-Anzeige auf dem E-Bike an. Laut Tacho sind das maximal zwei Kilometer. Das müsste gerade noch reichen, um zum Schillerplatz und wieder nach Hause zu kommen. Denn dort wurde jetzt die erste Ladesäule der Stadtwerke Engen präsentiert. In Zukunft kann hier jeder sein E-Bike oder auch sein Handy laden – und das an zentraler Stelle in der Stadt.

Euro-Münze als Pfand

Die Ladesäule hat vier Türchen mit Schlüsseln. Das Prinzip ist einfach und vergleichbar mit dem Spint im Freibad: Eine Euro-Münze landet als Pfand in der Türe und schon lässt sich das Fach abschließen. In jedem Fach befinden sich zwei Steckdosen sowie ein Mehrfachadapter, um alle Handymodelle anschließen zu können.

Stecker rein und los geht es mit der Ladung. Allerdings nur für den, der auch das Ladegerät für sein E-Bike dabei hat. Da es hier keinen einheitlichen Standard gibt, wird nur der Strom angeboten. Dafür können pro Fach gleich zwei Räder gleichzeitig Energie tanken und wer mag, kann hier auch eine Tasche oder Ähnliches mit einschließen. Einzelhandel, Cafés und Restaurants sind vom Schillerplatz aus bequem zu Fuß zu erreichen.

Ladesäule kostet 7000 Euro

Max Ackermann, der die Säule für die Stadtwerke aufgestellt hat, legt noch einmal mit einem Lappen letzte Hand an. Für die Präsentation soll alles einwandfrei sein. Dass das auch so bleibt, hofft Stadtwerke-Chef Peter Sartena. Zwei Mal haben die Stadtwerke einen Förderantrag für die Säule gestellt, die nun mit knapp 6000 Euro von der Integrierten Ländlichen Entwicklung Bodensee (ILE) von Bund und Land gefördert wurde. Die Gesamtkosten lagen bei etwa 7000 Euro, so Sartena. Er geht vor allem ab dem Frühjahr von einer starken Nutzung der Ladesäule aus.

„Wir sind froh, dass E-Bike fahren boomt“, betont Wirtschaftsförderer Peter Freisleben. Die Station sei wichtig für die Engener Infrastruktur. „Es möge auch nicht die letzte Säule sein“, so Bürgermeister Johannes Moser. Die Förderung werde viel nachgefragt bestätigte Gabi Eckert von der ILE.