Die Grundschule Welschingen soll in den kommenden Jahren grundlegend saniert werden. In der jetzigen Gemeinderatssitzung gab Stadtbaumeister Matthias Distler einen groben Überblick zum Zeitplan. Zuvor hatten sich Elternvertreter der Schule zum Thema Sanierung an die Gemeinderäte gewendet.

Sanierung läuft neben dem Schulbetrieb

Bis zum Sommer soll laut Matthias Distler die Werkplanung für die Sanierung erstellt sein, sodass die ersten Gewerke in diesem Herbst vergeben werden könnten. Die Hauptmaßnahmen werden in das Frühjahr und den Sommer 2022 fallen, so der Stadtbaumeister. Insgesamt rechnet er mit einer Bauzeit von anderthalb bis zwei Jahren. Die lange Dauer ist darauf zurückzuführen, dass während des laufenden Schulbetriebs saniert wird und größere Arbeiten hauptsächlich während der Ferien gemacht werden können. Matthias Distler verdeutlichte zu diesem Projekt wie auch zu anderen aktuellen Bauvorhaben, dass stark steigende Materialkosten und teilweise Knappheit der Materialien die Projektplanung immer mehr erschweren. Dem pflichtete Bürgermeister Johannes Moser bei: „Die Kosten werden aufgrund der derzeitigen Situation so nicht zu halten sein.“

Planung wird im Mai vorgestellt

Die weitere Planung zur Sanierung der Welschinger Grundschule soll ein Tagesordnungspunkt auf der Gemeinderatssitzung am 18. Mai sein.