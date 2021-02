Es ist eine gute Nachricht für Mountainbike-Fahrer aus Engen und der Region. Schon bald soll es in Engen eine öffentliche Abfahrtsstrecke geben. Das vorgesehene Areal liegt im Distrikt Ernsthofen, unterhalb und neben der Autobahnbrücke. Öffentliche und damit legale Trails gibt es beispielsweise auch schon am Rosenegg und am Schienerberg. In Engen möchte man mit dem Vorhaben nicht nur dem immer beliebteren Mountainbike-Sport Raum verschaffen. Die legale Strecke soll gleichzeitig möglichst viele Biker von den äußerst beliebten aber illegalen Strecken am Hohenhewen weglocken.

Lob für Einsatz von Jugendgemeinderat

Die Grundvoraussetzung für einen Engener Mountainbike-Trail ist jetzt da. Ein bewaldetes Areal mit Steigung, wo die Sportler bei der rasanten Abfahrt keinem Landwirt und keinem Wanderer in die Quere kommen. Die Fläche ist im Besitz der Stadt Engen und diese will sie, nach aktuellem Gemeinderatsbeschluss, für den Sport kostenlos zur Verfügung stellen. „Geplant ist ein Naturtrail ohne künstliche Barrieren“, vermittelte Elias Hogg vom Engener Jugendgemeinderat (JGR), der die Idee für einen legalen Trail gemeinsam mit anderen JGR-Mitgliedern und UWV-Rätin Ines Lutz angestoßen hat. Die Strecke müsse anfangs etwas präpariert werden, so Hogg in der Gemeinderatssitzung. Diese Arbeit an der Strecke will der JGR übernehmen. Für diesen Einsatz der Jugendlichen, die selbst gerne auf dem Mountainbike sitzen und die Strecke künftig nutzen wollen, gab es viel Lob aus dem Rat.

Bürgermeister befürchtet kaum Besserung am Hewen

Tim Strobel (SPD) lobte das Engagement des Jugendgemeinderats ebenso wie CDU-Rat Christian Arnold. Er betonte aber auch, dass es neben der Umsetzung einer legalen Strecke einer „klaren Formulierung und dem Einsatz der Stadt“ bedürfe, damit keine illegalen Trails mehr durch das Naturschutzgebiet am Hohenhewen führen. Die in der Beschlussvorlage formulierte „mögliche Entlastung für zum Teil illegal angelegten Trails unter anderem auch im Naturschutzgebiet Hohenhewen“ geht Arnold schlicht nicht weit genug. Bürgermeister Johannes Moser gab deutlich zu verstehen, dass er sich trotz legaler Strecke hinsichtlich der Biker am Hewen keine Illusionen macht: „Die Mountainbiker werden nach wie vor fahren.“ Zuletzt seien illegale Wege eigens versperrt worden, woraufhin sich die Biker den Weg mit Motorsägen wieder frei gemacht hätten. Als Eigentümer sei das Land für eine zusätzliche Hinweis-Beschilderung am Hewen zuständig. Kontrollen am Berg seien schwierig: „So oft steht halt nicht ein Naturschutzbeauftragter am Hewen“, so Moser.

Haftungsfrage muss noch geklärt werden

Peter Kamenzin, Vorsitzender des Engener Schwarzwaldvereins, bleibt aber bei seiner bisherigen Haltung. Statt nur zu verbieten, möchte er eine legale Möglichkeit zum Mountainbiken in Engen bieten. „Mein Hauptanliegen ist es, die Fahrer weg vom Hewen zu bringen und die Wanderer dort zu schützen“, so Kamenzin. Deshalb sei seine Idee gewesen, der Initiative für eine legale Strecke die Vereinsstruktur des Schwarzwaldvereins zu bieten. So brauche es keine langwierige Vereinsgründung seitens der Mountainbiker. Einen Träger braucht es, der die Umsetzung, die Verkehrssicherungspflicht und auch die Haftung übernimmt. Das ist die Voraussetzung der Stadt zur Überlassung des Geländes. Grundsätzlich möchte der Schwarzwaldverein die Trägerschaft übernehmen. Aber noch sei die Haftungsfrage für das Projekt nicht geklärt, so Kamenzin. Wenn die Sicherung, beziehungsweise Haftung für den Verein zu arbeitsintensiv oder die Kosten zum Beispiel für eine Versicherung zu hoch würden, „dann muss die Stadt einen Teil leisten“, so die Meinung des Vorsitzenden. Aber Peter Kamenzin ist zuversichtlich: „Es muss eine Lösung geben, siehe Rosenegg. Da müssen wir jetzt eben schauen.“