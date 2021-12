Eine weiß glitzernde Schneedecke über viele Tage am Stück. Die Felder am Ballenberg sind nicht mehr zu sehen. Dafür Menschen auf Schlitten, Ski und Snowboards, die die Abfahrt vor der eigenen Haustür hinunterschlittern. Skifahren in den Bergen fällt schließlich pandemiebedingt aus. So startete Engen in das Jahr 2021, in dem sich in der Stadt viel bewegen sollte.

Zeitweise fühlte es sich an, als sei die Stadt Engen eine einzige große Baustelle. An vielen Stellen wurden die Straßen aufgegraben und gelbe Baufahrzeuge prägen bis heute das Stadtbild. Grund ist das Großprojekt Breitbandausbau, das nach langer Zeit der Planung umgesetzt wurde. 130 Kilometer Glasfaserkabel sollen künftig für schnelles Internet in zwei Gewerbegebieten, einer Schule, den Teilorten Biesendorf und Bittelbrunn sowie auf den Aussiedlerhöfen sorgen. Die omnipräsenten gelben Baulaster gehören zur Firma Leonard Weiss, die den Ausbau in Engen umsetzt. Ein Mammutprojekt mit Kosten von 11 Millionen Euro, die zu 90 Prozent von Bund und Land gefördert werden. Das neue Glasfasernetz soll im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden.

Sporthalle entsteht

An der Jahnstraße nahm das zweite Engener Großprojekt im Laufe des Jahres Gestalt an. Dort entsteht die neue Sporthalle für die Stadt. Sie soll schon bald mehr Raum für den Vereins- und Schulsport bieten. Die Halle wurde von Stadtbaumeister Matthias Distler und der Architektin Sara Moshirian geplant und wird rund 14.000 Quadratmeter Grundfläche haben. Blickfang des modernen Baus sollen eine Glasfassade mit Begrünung werden sowie abstrakte Darstellungen von Sportlern an den Flanken des Gebäudes. Der Bau der Halle wird mit rund 4,8 Millionen Euro veranschlagt, die Gesamtkosten mit Abriss der alten Stadthalle sollen bei 5,8 Millionen Euro liegen. Mit der Fertigstellung wird Ende des kommenden Frühjahrs gerechnet.

Kultur Vom 28. Februar bis 2. Juli ist eine Sonderausstellung im Museum geplant. Unter dem Titel „Hymnen an das Leben“ werden die expressionistischen Werke des Künstlers Hermann Stenner zu sehen sein.

Grundschule Welschingen wird modernisiert

Wie sehr das Jahr in Engen von Bau und Modernisierung geprägt war, zeigt das dritte große Projekt, für das erst vor einigen Wochen der endgültige Baubeschluss fiel. Die Grundschule in Welschingen soll in den kommenden zwei Jahren grundlegend modernisiert werden. Die Kosten für das Sanierungsprojekt sollen bei 2,4 Millionen Euro liegen. Ein Laubengang und eine Fassade aus Holz sollen den äußerlichen Charakter der Schule verändern, kündigte Stadtbaumeister Distler an.

Infrastruktur Im Frühjahr wird der Ausbau des Kindergartens Sonnenuhr abgeschlossen. Die Erweiterung soll dafür sorgen, dass dem Anspruch auf Kinderbetreuung entsprochen wird. Beim Breitbandausbau wird die Förderung auf Gebiete mit weniger als 100 Megabit pro Sekunde ausgeweitet.

Das Kinderhaus Sonnenuhr soll um eine Krippen- und um eine Kindergartengruppe erweitert werden, um damit den aktuellen Mangel an Betreuungsplätzen zu beseitigen. | Bild: Kerle, Helene

Während Ostermarkt, Stadtfest und zuletzt auch der Weihnachtsmarkt durch die Pandemie ausfielen, durfte die Stadt Engen im Herbst ein besonderes Jubiläum feiern. Eine 50-köpfige Delegation aus Frankreich, Italien und Ungarn war gekommen, um das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt Trilport und Engen zu feiern. Das Jubiläum hätte schon 2020 stattfinden sollen, musste damals aber auch abgesagt werden.

Politik Die Zahl der Geflüchteten ist angestiegen und die Stadt muss sich um Anschlussunterkünfte für Flüchtlinge kümmern. „Das wird eine größere Rolle spielen“, sagt Hauptamtsleiter Jochen Hock.

2021 stand zudem für Veränderungen in der Engener Stadtverwaltung. Nach 19 Jahren verabschiedete der Gemeinderat Hauptamtsleiter Patrick Stärk. Mit viel Lob aus Engen im Gepäck trat er Anfang Juni sein neues Amt als Bürgermeister der Nachbargemeinde Mühlhausen-Ehingen an. An seine Stelle rückte der 27-jährige Jochen Hock, der seine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt in Engen gemacht hatte, bevor er zum Studium nach Kehl ging. Auch im Ordnungsamt steht ein Wechsel an. Im September gab Axel Pecher nach 25 Jahren seinen Wechsel in den Schwarzwald-Baar-Kreis bekannt, wo er sich um den Breitbandausbau kümmern wird.