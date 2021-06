von Roland Ragg

Der Zweckverband Gewerbegebiet Aachtal, dem die Gemeinden Aach und Volkertshausen angehören, hat in öffentlicher Sitzung im Aacher Rathaus einstimmig den Haushalt 2021 beschlossen, und ebenso den Finanzplan 2020 bis 2024. Das Baugebiet ist inzwischen vollkommen erschlossen, so dass keine größeren Investitionen mehr eingeplant werden müssen.

Aach und Volkertshausen hatten 1994 den Verband gegründet: als gemeinsame Institution, um ein grenzübergreifendes Gewerbegebiet zu erschließen und zu vermarkten. Die Gemeinden hatten in ihren Gewerbegebieten weiteren Wachstumsbedarf, konnten sie aber wegen der Gemeindegrenzen nicht effektiv erweitern – also schlossen sie sich in einem Zweckverband zusammen.

Keine größeren Investitionen mehr nötig

Da keine größeren Investitionen mehr anstehen, konnte die Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 relativ schnell behandelt werden. Im Ergebnishaushalt können alle laufenden Aufwendungen durch eine Betriebskostenumlage von insgesamt 19.500 Euro gedeckt werden.

Diese Umlage wird von beiden Verbandsgemeinden anteilig übernommen. Beim Finanzhaushalt konnte Kämmerer Daniel Enderle berichten, dass die beiden Kredite aus dem Jahr 2015 spätestens 2022 nach Verkauf aller Bauplätze getilgt werden könnten.

Verbandsvorsitzender Manfred Ossola ging noch einmal auf die Gesamtsituation im gemeinsamen Gewerbegebiet ein. Demnach sei bis auf eine Restfläche von rund 4000 Quadratmetern alles verkauft. Nun sollte die Schaffung von Arbeitsplätzen oberste Priorität haben, sagte Ossola. Wohnbebauung müsse dort nach wie vor die Ausnahme bleiben.

Die Versammlung beschloss auch eine sogenannten Eröffnungsbilanz. Demnach besitzt der Zweckverband als Sachvermögen Infrastrukturgrundstücke sowie noch nicht verkaufte Bauplätze. Als Finanzvermögen steht der Kassenbestand von rund 422 000 Euro ebenfalls auf der Aktiv-Seite.