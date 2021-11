Vorgelesen zu bekommen ist etwas Wunderbares. Nicht umsonst verzeichnen Online-Plattformen für Hörbücher einen enormen Zulauf. Für Kinder darf neben dem Hörspiel auf CD oder digital aber doch noch am liebsten vorgelesen werden. Darauf freuten sich auch die Besucher ab vier Jahren, die zum Internationalen Vorlesetag in die Stadtbibliothek Engen gekommen waren.

Der bundesweite Vorlesetag am 19. November bekommt in Engen seit einiger Zeit einen internationalen Anstrich. Denn die Geschichte, die die Kinder an diesem Tag hören, wird in verschiedenen Sprachen vorgelesen. In diesem Jahr lauschten die Kinder gleich vier verschiedenen Vorleserinnen. Die Fördervereinsvorsitzende Jutta Pfitzenmaier las abwechselnd mit Vorlesepatin Ramona Baumgartner auf Deutsch die Geschichte „Herr Hase und Frau Bär“ von Christa Kempter. Ramona Marx gab die Geschichte auf Englisch wieder, während Mona Abdo Teilstücke auf Arabisch vorlas.

Herr Hase und Frau Bär

Die Geschichte vom fleißigen und ordnungsliebenden Herrn Hase und seiner zur Unordnung neigenden und Honig liebenden Mitbewohnerin Frau Bär wurde zusätzlich zum Vorlesen mit einem großen Stoffbär und einem kleinen Stoffhosen nachgespielt. Das gefiel den Kindern, die Geschichte hautnah miterlebten, wie einige Zwischenrufe verdeutlichten.

Das Buch von Christa Kempter sprach wichtige Themen wie Toleranz und Freundschaft an. Denn statt die unordentliche und gemütliche Frau Bär vor die Türe zu setzen, lernt Herr Hase nicht zuletzt auf einer Party die ein oder andere Eigenschaft seiner Mitbewohnerin schätzen. Gleichzeitig erweist sich seine Ordentlichkeit auch für die Bärin als sehr nützlich. Zusätzlich lernten die Kinder kennen, wie es sich anhört, wenn in anderen Sprachen vorgelesen wird. Als kleines Dankeschön verteilte Jutta Pfitzenmaier, in Anlehnung an die Geschichte, kleine Honig-Gläschen an die Vorleserinnen. Als kleine Überraschung für die Kinder gab es Honig-Gummibären zum Abschied.