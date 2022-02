Gegen halb vier am Nachmittag war die meiste Arbeit für die Mitglieder von zwei mobilen Impfteams bereits erledigt. Die Mediziner und Medizinischen Fachangestellten waren im Auftrag des Landkreises in die Engener Stadthalle gekommen, um Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus zu impfen.

Weniger Anmeldungen als mögliche Teilnehmer

„Wir hatten insgesamt 34 Anmeldungen“, berichtete Lara Baumgärtel, die die Impfaktion seitens der Stadt Engen organisiert hat. Grundsätzlich hätten aber mindestens 48 Kinder immunisiert werden können, machte sie deutlich. Die Aktion wurde über Schulen, Kindergärten und die Presse kommuniziert. Doch momentan scheint die Nachfrage für Kinderimpfungen nicht sehr groß. Drei angemeldete Kinder seien zudem entschuldigt worden, da sie sich aktuell mit dem Corona-Virus infiziert hätten, so die Organisatorin.

Für die beiden elfjährigen Mädchen Matilda und Emilia Schilling kam die Aktion aber genau richtig. Sie freuten sich, dass sie jetzt zumindest schon mal die erste Impfung bekommen haben. Es sei gar nicht schlimm gewesen, so die beiden Schwestern aus Bargen. Sie hätten sich schon länger impfen lassen wollen und auch ihre Mutter wollte das gerne. „Mittlerweile ist auch Papa dafür“, freute sich Matilda Schilling.

Vorwürfe von erbosten Eltern

Es gab aber auch sehr kritische Stimmen zur Kinderimpfaktion. Sie habe einige Anrufe von erbosten Eltern bekommen, die es gar nicht guthießen, dass die Stadt das Impfen befördert. Es habe sogar den konkreten Vorwurf gegeben, so Baumgärtel, dass man hier Kindern Gift verabreiche. Die Aktion selbst verlief absolut reibungslos. Kinder und Eltern mussten nicht lange warten, vor dem Impfen fand jeweils ein Gespräch mit einem Arzt statt. Und nach der Spritze hieß es zur Sicherheit noch einmal zehn Minuten warten.

In der Halle gab es Bewegungs- und Spielmöglichkeiten für Kinder und die Helfer gingen sehr freundlich auf die jungen Impflinge ein. Matilda und Emilia Schilling kommen in drei Wochen, am 3. März, wieder in die Engener Stadthalle.