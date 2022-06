Endlich wieder Feierabendkonzerte auf dem Engener Marktplatz. Nach pandemiebedingten Einschränkungen gibt es jetzt wieder die Gelegenheit, bei musikalischer Unterhaltung gemütlich am Feierabend zusammenzusitzen, zu plaudern und ein erstaunlich südländisches Flair zu genießen: „Das ist das Erfolgsrezept der Feierabendkonzerte, die ab diesem Jahr abwechselnd von den Musikvereinen aus Engen und den Ortsteilen sowie dem Verein Touristik Engen präsentiert und organisiert werden“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Nach dem Auftakt mit dem Musikverein Bargen steht nun schon das zweite Konzert an. Am Donnerstag, 23. Juni, spielt die Stadtmusik Engen.

Die Konzerte finden jeweils von 18 bis 21 Uhr auf dem Engener Marktplatz statt. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Diese Termine stehen noch an

Die weiteren Termine sind am Donnerstag, 30. Juni, mit dem Musikverein Anselfingen, am 14. Juli mit dem Musikverein Zimmerholz und schließlich zum Finale am 28. Juli der Musikverein Welschingen.

Die Organisatoren freuen sich, viele Engener Bürger, Urlaubsgäste und Firmen mit ihren Mitarbeitern zu den Feierabendhocks auf dem Marktplatz inmitten der Engener Altstadt begrüßen zu dürfen. Aber: Die Feierabendkonzerte finden nur bei guter Witterung statt.