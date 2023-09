Kurz vor dem Wahltag in Engen hat die SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen und Hegau die vier Bürgermeisterkandidaten für eine Wahlarena in der Stadthalle in Engen versammelt. Die beiden SÜDKURIER-Redakteure Helene Kerle und Matthias Güntert fühlten Marco Russo, Tim Strobel, Frank Harsch und Peter Kamenzin – so die Reihenfolge auf dem Stimmzettel – auf den Zahn. Die 700 Zuschauer im Saal erfuhren die größten Geheimnisse der Kandidaten und erlebten, wie die vier Männer miteinander umgehen.

Und natürlich kamen die verschiedensten Bereiche der Kommunalpolitik zur Sprache. Wie kann man künftig die Kinderbetreuung sicherstellen? Welche Antworten finden die Kandidaten für den Zuzug von Flüchtlingen? Wie kann man die Altstadt beleben? Welche Aufgaben genießen welche Priorität? Und wie behält man bei all dem die Gemeindefinanzen im Griff? Unter anderem dazu stritten die Kandidaten um die besten Ideen für die Zukunft von Engen und seinen Ortsteilen. Fragen kamen auch aus dem Publikum im voll besetzten Saal.

Der erste Wahlgang findet am kommenden Sonntag, 24. September, statt. Amtsinhaber Johannes Moser gibt das Amt Ende Oktober ab. Ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung und eine Videoaufzeichnung folgen.