von Jürgen Waschkowitz

Mit einer neuen Vorstandschaft startet der Automobilclub Engen in die Feierlichkeiten zu seinem 75-jährigen Jubiläum. Aus gesundheitlichen Gründen kandidierte der langjährige Vorsitzende Günter Tauchmann nicht mehr für das Amt als Vorsitzender.

Zum Club Der AC Engen wurde am 18. September 1952 als Motorsportclub Engen e.V. im ADAC gegründet. Er ist einer der ältesten ADAC-Ortsclubs im Regionalverband Südbaden. Der Mitgliederbestand erhöhte sich rasant von 78 Motorsportfreunden im Jahr 1952 auf bis 260 im 75. Jubiläumsjahr.

Mit rührenden Worten verabschiedete Hendrik Lorenz im Rahmen der Jahreshauptversammlung den scheidenden Vorsitzenden und ernannte ihn als Auszeichnung für seine Verdienste zum Ehrenvorsitzenden des Vereins.

Engens Bürgermeister Johannes Moser verlieh Tauchmann im Namen des Ministerpräsidenten die Landesehrennadel. Diese bekommen Bürger, die sich mindestens 15 Jahre lang ehrenamtlich in verantwortlicher Position in einem Verein auf besondere Weise einsetzen.

Den Club maßgeblich mitgestaltet

Man kann Günter Tauchmann als die Lichtgestalt des Automobilclubs Engen bezeichnen. In über 50 Jahren Mitgliedschaft hat er die Geschichte und Geschicke des Vereins nicht nur maßgeblich gestaltet, gelenkt und belebt, sondern auch innovativ, aktiv und attraktiv erhalten.

Bürgermeister Johannes Moser betonte, dass man so weit gehen könne, zu sagen, dass der Automobilclub Engen ohne das unermüdliche Engagement von Günter Tauchmann nicht mehr bestehen würde. Tauchmann habe in seiner aktiven Zeit unzählige Tätigkeiten für den Verein durchgeführt.

Engen Trotz Corona: Ein bisschen Osterzauber ist in diesem Jahr in Engen drin Das könnte Sie auch interessieren

Hier sei eine besondere motorsportliche Veranstaltung in Singen als Höhepunkt zu nennen. „Er hat die Helfer des Automobilclubs für die DTM (Deutsche Tourenmeisterschaft) koordiniert und ermöglicht, dass die Mitglieder als Helfer an dem Event teilnehmen konnten.“

Er hat nicht nur die Jugendarbeit des Vereins vorangetrieben

Außerdem war er als technischer Kommissar tätig, was für die eigenen Veranstaltungen und die Veranstalter anderer Vereine sehr wichtig war. Ebenso hielt er Vorträge zu den neuesten Entwicklungen und Gesetzen des Straßenverkehrs. Liebevoll habe er auch an Schulen die Verteilung von Warnwesten zum Schuljahresanfang für den ADAC übernommen.

Ein großes Anliegen war ihm auch, die Jugendarbeit immer wieder zu stärken. Durch regelmäßiges Training im Kartslalom für Jugendliche wurden Geschicklichkeit, Konzentration und Schnelligkeit geschult.

Zur Person Günter Tauchmann trat 1969 in den Automobilclub ein. Er war immer aktiv im Verein und hat als Fahrer bei vielen Motorveranstaltung im süddeutschen Raum mitgewirkt. Bei den DTM-Läufen in Singen war er technischer Kommissar. Für den Verein hat er in den Jahren 1976 bis 1984 das Amt des Sportleiters und bis 2002 das Amt des Vorsitzenden für Technik und Verkehr übernommen. 2009 wurde er zum Vorsitzenden gewählt.

So könne es als ein Verdienst Tauchmanns angesehen werden, dass der Automobilclub Engen eine vorbildliche Mitgliederentwicklung vorweisen kann. Und das in Zeiten, in denen andere Motorsportvereine starke Nachwuchssorgen plagen.

Worte der Dankbarkeit

Großes Engagement und Leidenschaft bescheinigte Lorenz dem Scheidenden in seiner Laudatio.

„Du warst das Aushängeschild unseres Vereins und hast mit deiner Mitgliedschaft und Arbeit im Vorstand federführend für unser Ansehen und Bild in der Öffentlichkeit gesorgt. In dieser Zeit wurden unzählige Veranstaltungen initiiert und realisiert. Dabei hast du dich um die Gesamtorganisation und die Pressearbeit gekümmert, die Mitgliederwerbung vorangetrieben, Sponsoren aktualisiert und immer dafür gesorgt, dass unsere Arbeit und Veranstaltungen rund laufen konnten. Wir können dir für deine Arbeit nicht genug Danke sagen. Du bist und wirst uns ein großes Vorbild bleiben, deine Fußstapfen sind für den Nachfolger richtig groß.“

Bürgermeister Johannes Moser überreicht Tauchmann (r.) die Landesehrennadel. Bild: Jürgen Waschkowitz

Als Abschiedsgeschenk überreichte Lorenz ihm eine Ehrenurkunde, die ihm den Ehrenvorsitz bescheinigt, sowie eine wärmende handgearbeitete Standlampe mit den Initialen des Automobilclubs Engen.