von Holle Rauser

Ohne Trachtendamen und ohne Empfang: Die Blutspenderehrung in Engen musste in diesem Jahr Corona-bedingt im kleinen Rahmen stattfinden. Etliche der Geehrten waren wegen der Ferienzeit ohnehin nicht da.

Dennoch erwartete die Spender etwas Besonderes: Beim Ortstermin im Museum gab dessen Leiter Velten Wagner einen kurzen, informativen Überblick zu Inhalten und Hintergründen der aktuellen Ausstellung „Hölle und Paradies“, die Lust auf mehr machen sollte.

Ein Zeichen für gelebte Solidarität

Trotz des engen Rahmens wolle man die Blutspender gebührend würdigen, betonte Bürgermeister Johannes Moser bei der Begrüßung. Der Bedarf an Blutprodukten steige ständig. Noch könne er gedeckt werden, was den Blutspendern zu verdanken sei. „Sie verdienen Anerkennung und Respekt für ihren schon zum Teil jahrzehntelangen Einsatz für unsere Gemeinschaft“, so Moser. Damit setzten die Spenderinnen ein Zeichen für gelebte Solidarität.

„Dieses freiwillige Engagement muss gerade in unserer schnelllebigen Zeit, wo Egoismus und Gewinnstreben vielmals im Mittelpunkt stehen, besonders herausgestellt werden“. Moser dankte auch den Helfern des Ortsvereins und des Jugendrotkreuzes für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Der Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsverbands, Matthias Kümmerle, schloss sich dem Dank an: Auch in schwierigen Zeiten seien Blutspendeaktionen und die Bereitschaft der Spender unabdingbar.

Vor dem Museum dankten Bürgermeister Johannes Moser (links) und der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Matthias Kümmerle den engagierten Blutspendern. | Bild: Holle Rauser

Anschließend gab es Urkunden und Präsente: Für 100-maliges Spenden wurden Martin Schoch und Frank Pfefferkorn ausgezeichnet, 75 Spenden hatten Ralf Bürkin, Anita Lang, Hubert Ley, Petra Nohl und Petra Truckenbrod geleistet.

Für ihre 50 Spenden wurden Martin Doerries, Norbert Kohler und Ilka Zeferer geehrt. Sabrina Emhardt, Kay Heggemann, Marcel Heinzelmann, Claudia Martin, Susanne Sprenger und Elke Wikenhauser wurden für ihre 25. Spende geehrt. Roland Allinger, Nicole Fehringer, Michael Heller, Max Hinze, Edith Palmitesta, Wolfgang Schilling, Samuel Sprenger, Sarah Stärk, Leonie Wolf und Melanie Zimmermann haben zehnmal gespendet.