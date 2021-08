von Holle Rauser

Auch in diesem Jahr fand die Blutspenderehrung in Engen im kleinen Rahmen statt. Von den 24 Spendern war allerdings nur etwa die Hälfte am Engener Museum anwesend.

Zum Anlass sprach Bürgermeister Johannes Moser den Blutspendern seinen Dank aus: „Die Verleihung der Blutspender-Ehrennadeln ist ein besonderer Tag in unserer Stadt“, so Moser. Das Blutspenden sei ein Zeichen von Solidarität. „Dieses Engagement muss gerade in unserer Zeit, wo Egoismus vielmals im Mittelpunkt steht, besonders herausgestellt werden“, sagte Moser.

Wie schon im vergangenen Jahr durften die Engener Blutspender im Anschluss an ihre Ehrung einen Rundgang durch die aktuelle Ausstellung im Engener Museum machen. Dort werden im Rahmen der Ausstellung „Zufälliges Rendez-vous“ die Werke der Künstlerin Hyunjeong Ko gezeigt. | Bild: Holle Rauser

Auch den Einsatz des Ortsvereins und der Mitglieder des Jugendrotkreuzes hob der Bürgermeister hervor. Die Vorbereitung der Blutspendeaktionen erfordere viel Zeit und Engagement. „Sie wissen nicht, wem Sie helfen und werden es nie erfahren. Trotzdem ist es Ihnen ein Anliegen, Verantwortungsbewusstsein für ihre Mitmenschen zu übernehmen“, so DRK-Bereitschaftsleiterin Petra Nagel-Kümmerle an die Spender gewandt.

Vieles sei in der modernen Medizin möglich geworden. „Einen Ersatz für Spenderblut gibt es aber nach wie vor nicht“, so Nagel-Kümmerle. Der Bedarf steige stetig. „Blutspenden ist für Sie Herzens- und Ehrensache“, dankte die Bereitschaftsleiterin.

Sie wurden für ihre Spendenbereitschaft geehrt

Für 150-maligess Spenden wurde Kurt Schneckenburger ausgezeichnet. 50 Mal gespendet haben Wolfgang Janisch, Anja Grundmüller, Thomas Helmbrecht, Marita Kamenzin, Horst Lohberger, Karin Ortmayer, Holle Rauser, Sven Wikenhauser und Timo Winterhalder.

Gottmadingen Die 16-jährige Rennrollstuhl-Fahrerin Merle Menje aus Gottmadingen misst sich bei den Paralympics in Tokio mit der Weltelite Das könnte Sie auch interessieren

Petar Glavan, Doris Hasenfratz, Gabriele Ranzenberger und Marco Zepf wurden für ihre 25. Spende geehrt. Zehn Mal Blut gespendet haben: Beate Baier, Jürgen Bickel, Christoph Herzig, Anne Homburger, Waldemar Koch, Mario Kürner, Meike Ley, Johanna Lorenz, Otto Meier und Elke Stärk.