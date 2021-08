Eine Stadtführung unter dem Motto „Engen zwischen Mittelalter und Moderne“ kündigt die Engener Stadtverwaltung für Montag, 9. August, ab 18 Uhr in einer Pressemitteilung an. Bei einem Rundgang durch die Altstadt können die Teilnehmer Interessantes und Kurzweiliges über die Geschichte und Gegenwart von Engen erfahren. Die Stadtführer berichten über das Alltagsleben der Menschen, über Witziges und Kurioses und das, was Engen so besonders macht. Teilnehmerbeitrag 6 Euro. Treffpunkt ist auf dem Marktplatz.

Die nächste, öffentliche Führungen in Engen wird für Donnerstag, 12. August, um 19 Uhr angekündigt. Es findet die Führung „Von Hexerei, Pest und Krieg – dem Leben zum Trotz“ auf der Freilichtbühne hinterm Rathaus statt. Die Marketenderin Tilda vermittelt während ihrer Führung den harten Lebensalltag der Menschen während des 30-jährigen Krieges. Diese Führung ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Die Kosten betragen 12 Euro pro Person für Erwachsene und 6 Euro für Jugendliche ab 16 Jahren.

Anmeldungen für beide Führungen sind im Bürgerbüro Engen bis einen Tag vor der Führung, 12 Uhr, möglich, Tel. (07733)50 22 15. Anmeldungen von Gruppenführungen zum individuellen Termin sind – wie es in der Pressemitteilung heißt – ebenfalls wieder möglich. Folgende Corona-Schutzmaßnahmen sind zu beachten: Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Die Abstandsregeln (1,50 m) sind einzuhalten. Geld ist möglichst passend und abgezählt mitzubringen. Es besteht die Möglichkeit, sich über die LUCA-App einzuloggen, um die Kontaktdaten zu übermitteln.

Die Stadtführer behalten sich vor, die Führung aufgrund zu geringer Anmeldezahlen oder schlechter Wetterprognosen auch kurzfristig wieder abzusagen.