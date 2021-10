Er kommt eigentlich ganz harmlos daher, der Reimer, Sänger und Gitarrist Willy Astor. Doch wenn er beim Strandkorb-Festival in Aach loslegt, merken die Zuschauer schnell: Da hat es einer faustdick hinter den Ohren. Seine Lieblingsstadt sei jetzt Aach im Hegau, beteuert er und deshalb habe er eine musikalische Grußkarte verfasst. Deren tiefsinniger Text erinnert an manche Postkarte: „Ach, Du bist so wie Du bist, Aach.“ Klopapier als Wertpapieranlage ist einer von Astors Gedanken zum Thema Hamsterkäufe beim ersten Lockdown und zu den Hygienemaßnahmen dichtet er auf die Musik von Dschingis Khan „Sac-Sac-Sacrotan“ und aus „Cheri, cheri Lady“ wird eine „steril, steril Lady“.

Es ist ein großes Vergnügen, Astor zuzuhören und er gibt sich alle Mühe, trotz der Distanz im Aacher Natursportpark seinem Publikum näherzukommen. „Ihr seid mir das liebste, am weitesten entfernte Publikum“, erklärt er und lernt bereitwillig, den Unterschied zwischen Badenern und Schwaben.

Der Münchner erzählt auch von seiner Berliner WG-Zeit. Dort habe er unter anderem mit Til, dem großen Schweiger und George putzte das Klo nie (Clooney) zu tun und musste feststellen, dass „der Johnny a Depp war“. Bei Schmerzen in der Armbeuge empfiehlt er die Zeitschrift Elle und lädt zu einem Besuch beim Bäcker: „Mäusekot, Mäusekot, schmeckt auch mal im Roggenbrot.“ Und wenn er dann noch das Publikum dazu bringt „Kaulquappensocken“ zu singen, ist es um die Vernunft endgültig geschehen.

Ein bisschen Spaß muss sein: Der Reimer und Gitarrist Willy Astor bei seinem Auftritt in Aach. Bild: Thomas Hain | Bild: TOM HAIN

Aber das mache nichts, sagt Astor: „Ihr habt gerade Kontakt zu Eurem inneren Kind aufgenommen.“ Das wirke vorbeugend gegen Verbitterung und Engstirnigkeit. Und wer nicht alles verstanden habe, manch ein verspäteter Lacher aus einem Strandkorb ließ das vermuten, könne gern wiederkommen. Doch Astor kann auch ernst: Beim Lied „Einfach“, das davon handelt, was man wirklich zum Leben braucht, beweist er Liedermacherqualitäten und zum Ausklang gibt es das Instrumentalstück „Nautilus“: Zum Lauschen und Abtauchen.