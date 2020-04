von SK

Thomas Jochim hat seinen visuellen Friedensgruß am Kriegerdenkmal seiner Heimatstadt angebracht. Mit einer Absperrung und dem Hinweis auf Mindestabstand bemühte sich der Engener um die nötige Sicherheit der Besucher.

Seine Botschaft formuliert er in einer Pressemitteilung so: „Nach der Corona-Krise darf es kein ‚Weiter so!‘ geben. Nehmen wir unseren ganzen Mut und unsere Zuversicht zusammen und setzen wir die freigesetzten Gelder für eine weltweite Transformation in eine friedliche, erdverträgliche und menschenwürdige Wirtschaft und Gesellschaft ein!“