Das interkulturelle Frauencafé im Oktober stand unter dem Motto „Traditionen im Herbst: Erntedank, Kirbi und Trachten“. Nachdem im Mai und Juni ukrainische und afghanische Frauen ihre farbenfrohe traditionelle Kleidung vorgestellt hatten, überlegten sich die Organisatorinnen des Frauencafés, was der Hegau hier zu bieten hat, schreibt der Verein Unser buntes Engen in einer Mitteilung.

In Engen pflegen nur noch wenige ältere Frauen die Tracht. Deshalb wirkt sie heute ziemlich exotisch. Sie wird nur noch zu festlichen Anlässen, auch bei Besuchen in den Partnerstädten und Trachtentreffen getragen. Im Schwarzwald ist die Tradition noch lebendiger, und der Kinzigtäler Bollenhut ist gar zum Marketing-Zeichen für den Schwarzwald-Tourismus geworden.

Nach dem Bestaunen des mit bunten Blumen, Obst und Gemüse dekorierten Erntedanktisches stellten Hanni Muffler, die Vorsitzende der Trachtengruppe, und fünf weitere Frauen der Gruppe ihre traditionelle Kleidung vor. Sie zeigten, dass Tracht nicht nur Dirndl im Bierzelt bedeutet. Jede der Frauen war in einer anderen, meist dunklen Farbe gekleidet. Alle trugen eine kunstvolle Radhaube aus goldener Spitze, typisch für die Bodenseetrachten. Zu einem langen Kleid gehören eine Schürze aus Seide sowie ein Seidenschal mit handgeknüpften Fransen, weiße Strümpfe und schwarze Schuhe. Ergänzt wird die Tracht durch gestrickte Halbfingerhandschuhe, eine bestickte Tasche und einen langen Regenschirm mit Volants. Die Tracht stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und hat sich seit dieser Zeit kaum verändert. Fast alles ist handgefertigt, meist von der Trägerin selbst. Die Trachten werden innerhalb der Familie oder im Verein weitergegeben, sodass auch Frauen, die nicht selber nähen wollen, dem Verein beitreten können. In der Trachtengruppe Engen treffen sich 22 Frauen einmal im Monat in der Raststätte Hegau West.

Das nächste interkulturelle Frauencafé findet am Freitag, 24. November, um 17.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in Engen, Hexenwegle 2, statt. Das Thema lautet: weihnachtliche Dekoration basteln.