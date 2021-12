Wenn Revierleiter Thomas Hertrich seinen Haushaltsplan vorstellt, geht es schon länger nicht mehr nur um reine Zahlen. Der engagierte Förster berichtet, mit passenden Bildern im Gepäck, wie es um den Zustand des Waldes steht. Einen aktuellen Überblick gab er nun im Gemeinderat.

Seit jeher war der Engener Forst eine gute Einnahmequelle für die Kommune. In den vergangenen beiden Jahren schrieb der Forst aber jeweils rote Zahlen. Zum einen, weil nur geringe Preise für das Holz am Markt erzielt werden konnten. Zum anderen, weil die Kosten im Forst durch Sturm, Dürre und Schädlingsbefall anstiegen. Für das kommende Jahr steht nun aber wieder ein positives Ergebnis von rund 10.000 Euro im Bewirtschaftungsplan.

Das liege, so Hertrich, an derzeit höheren Preisen für Holz. Eine vorübergehend sehr hohe Nachfrage aus den USA hatte zu einer Holzknappheit auf dem europäischen Markt geführt, so dass die Preise stark anstiegen. „Sie bröckeln aber auch schon wieder“, gibt Hertrich zu verstehen. Für ein besseres Ergebnis sorgten aber auch verbesserte Möglichkeiten für finanzielle Förderungen. So werde nun die Wiederaufforstung sowie die Aufarbeitung von Sturm- und Schadholz gefördert.

In diesem Jahr ist der Engener Forst im Durchschnitt ganz gut davongekommen. 40 Prozent des Einschlags – also des Fällens von Bäumen – gingen auf das Konto von Sturm, Dürre und Schädlingen. Den größten Schaden im Engener Wald verursache der Buchdrucker, eine Borkenkäferart, erklärt der Revierleiter. In warmen Sommern bringe die Art mehrere Generationen an Käfern hervor und diese nutzten den angegriffenen Zustand der Fichten aus, die durch Trockenheit und Hitze weniger widerstandsfähig seien. Hertrich geht davon aus, dass es bis in 70 Jahren in unseren Breiten kaum mehr eine Fichte in den Wäldern geben wird.

Sie ist aber nicht die einzige Baum-Art die mit Problemen zu kämpfen hat. Die Buchen werden immer wieder von Pilzen befallen, die die von Trockenheit geschwächten Bäume in anschließenden Regenphasen befallen und absterben lassen. Hertrich plädiert deshalb für eine radikale Abkehr von der Fichte. Gleichzeitig macht er sich für Versuchsanbauten mit Bäumen aus wärmeren Gebieten wie beispielswiese der Türkei stark. Er hofft zudem auf die bessere Anpassungsfähigkeit von Tanne, Eiche, Kirsche, Linde und Ahorn.

Man wisse nicht, welche Baumart sich in den kommenden Jahrzehnten als widerstands- und anpassungsfähig erweisen wird, so Hertrich. Wichtig ist ihm deshalb auch, so etwas wie eine Versicherung im Wald zu haben. Deshalb investiert die Stadt Engen seit einigen Jahren in den Vorbau. Das heißt, das junge Bäume zwischen alte Bäume gesetzt werden. So sind bereits neue Bäume vorhanden, wenn die alten absterben oder durch Sturm Schaden nehmen. So versucht der Engener Forst, kahle Flächen, wie sie in Deutschland mittlerweile häufig in Wäldern zu sehen sind, zu vermeiden.