von Daniel Volz

Martin Fehringer von der Naturschutzinitiative Hegau/Baar mag es nicht glauben: Insgesamt vier Mal sei im Vogelschutzgebiet an der Stettener Höhe ein Feuerwerk gezündet worden, berichtet er: „Das dortige Milan-Dichtezentrum ist behördlicherseits festgestellt und verbindlich.“ Und weil Rotmilane, die auch derzeit dort ihre Kreise ziehen, zu den geschützten Arten zählen, sieht er den Vogelschutz in Gefahr und fordert ein Eingreifen der Behörde.

Blumberg Wofür Naturschützer aus der Baar und dem Hegau sich einsetzen Das könnte Sie auch interessieren

Eine Einschätzung, die die zuständigen Behörden nicht teilen. Zunächst habe es sich – wie die Untere Naturschutzbehörde auf Nachfrage des SÜDKURIER bestätigt – nicht um vier, sondern lediglich um ein Feuerwerk gehandelt. Dies sei überdies auch ordnungsgemäß angemeldet gewesen. „Zunächst war das Feuerwerk zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr geplant“, berichtet Pressesprecherin Marlene Pellhammer vom Konstanzer Landratsamt, an dem die Untere Naturschutzbehörde angesiedelt ist.

Martin Fehringer, Schriftführer der Regionalgruppe der Naturschutzinitiative | Bild: Bernhard Lutz

Aufgrund der geschützten Brut- und Aufzuchtzeit des Rotmilans von März bis September veranlasste die Behörde aber eine Verschiebung des Vorhabens. Ab Oktober – so die Behördenvertreter – sei nicht davon auszugehen, dass ein einmaliges Feuerwerk die Rotmilan-Population über Gebühr strapazieren würde. Gegen das Abrennen eines einmaligen Feuerwerks in dieser Zeit gebe es keine Einwände. „Es lagen aus naturschutzrechtlicher Sicht keine Gründe zur Untersagung des Feuerwerks vor“, erklärt Pellhammer. Sollten jedoch weitere Feuerwerke geplant sein, könnten Verbotstatbestände auch bis Ende Februar betroffen sein. „Dies wurde dem Veranstalter so mitgeteilt“, sagt Pellhammer.

Rotmilane gelten als Suchflugjäger durch Windkraftanlagen besonders gefährdet. | Bild: Patrick Pleul

In der kontrovers geführten Debatte um Windenergieanlagen spielt der Rotmilan seit einiger Zeit eine Hauptrolle, denn in den Brutgebieten des Greifvogels sind die Windräder nicht erwünscht. Doch einer der Verbreitungsschwerpunkte liegt im Südwesten. Etwa 1000 Brutpaare leben laut der baden-württembergischen Landesregierung hier, weshalb dem Artenschutz in Baden-Württemberg besondere Bedeutung zukommt, Schutzzonen eingerichtet wurden und bei der Planung von Windkraftanlagen dem Rotmilan besondere Beachtung zu schenken ist. Als Suchflugjäger sei für ihn das Risiko besonders groß, bei seinen eleganten Gleitflügen mit Blick auf den Boden von drehenden Rotoren getroffen zu werden.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus machen dem Bestand die Umstellung der Landwirtschaft, Hochspannungs-Freileitungen und Umweltgifte zu schaffen. Derzeit gilt die Population in Deutschland dennoch als stabil, wenn auch geringer als noch etwa 1990. Artenschützer verfolgen den Bestand des Rotmilans daher ebenso aufmerksam, wie die Windkraftkritiker.