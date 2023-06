Die Freiwillige Feuerwehr und die Stadt Engen feiern in diesem Jahr den 100. Geburtstag des Feuerwehr-Oldtimers Magirus Motorspritze Modell Bayern. Das Fahrzeug sei im Jahr 1923 von der Firma Magirus Feuerwehrgeräte GmbH in Ulm gebaut und zwei Jahre später von der Stadt und der Feuerwehr Engen in Dienst gestellt worden, schreibt die Wehr in einer Pressemitteilung.

Es habe „40 Jahre herausragenden Erfolge zum Wohle der Bürgerschaft von Engen und der gesamten Region“ geleistet, schreibt die Feuerwehr weiter. Noch heute werde die Motorspritze, welche die älteste noch fahrbare Motorspritze im Kreis Konstanz ist, überall begeistert bejubelt.

Aus diesem besonderen Anlass findet vom 23. bis 25. Juni das zweite Feuerwehr-Oldtimer-Treffen in der historischen Engener Altstadt statt. Erwartet werden dazu laut Mitteilung 40 weitere Feuerwehr-Oldtimer aus ganz Baden-Württemberg und der Schweiz.

Hegau-Rundfahrt und Lichterfahrt

Auf dem Programm stehen am Samstag, 24. Juni, ab 10 Uhr eine Rundfahrt der Feuerwehr-Oldtimer durch den Hegau, ab 16 Uhr die Ausstellung der historischen Motorspritzen in der Engener Altstadt, und ab etwa 22 Uhr eine nächtliche Lichterfahrt der Fahrzeuge durch die Altstadt. Am Sonntag, 25. Juni, präsentieren sich die Feuerwehr-Oldtimer ab 9.30 Uhr mit einer Ausstellung in der Altstadt, und am Nachmittag ab 14 Uhr ist eine Löschübung der historischen Fahrzeuge geplant. Ab etwa 16.30 Uhr werden diese verabschiedet.

Im Festzelt im Alten Stadtgarten nahe der Altstadt können währenddessen Hunger und Durst gelöscht werden. Am Freitag beginnt um 17 Uhr das Handwerkervesper im Festzelt, und ab 18 Uhr übernehmen Johannes & der Hufschmied die musikalische Unterhaltung der Gäste.

Am Samstag unterhält ab 19 Uhr die Trachtenkapelle Stetten im Festzelt. Am Sonntag ab 11 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr Engen zum Frühschoppen, und ab 12 Uhr gibt es Mittagessen mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Bargen.