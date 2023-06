Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt, nachdem erneut Mülltonnen in Aach in Brand gesteckt wurden. Laut Polizei seien die Täter in der Nacht auf Donnerstag in der Herzog-Albrecht-Straße beobachtet worden, wie sie den Inhalt einer Papiertonne in Brand gesetzt haben. Erst kürzlich musste die Feuerwehr in Aach brennende Mülltonen am Rathaus löschen.

Weitere Versuche Feuer zu legen misslingen

Wie auch vor wenigen Tagen am Rathaus wurde die Tonne laut Polizei durch das Feuer vollständig zerstört. An weiteren Mülltonnen sei zu sehen, dass auch dort Feuer gelegt werden sollte. Jedoch sei der Versuch, den Inhalt anzuzünden, misslungen.

Die drei bislang noch unbekannten Täter werden laut Polizei als Jugendliche beschrieben. Sie seien dunkel bekleidet gewesen und und trugen eine Kapuze oder Cap auf dem Kopf. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, laut Polizei aber noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Singen entgegen, Telefon 07731 888-0.