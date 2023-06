Die Polizei hat zwei Jugendliche als Tatverdächtige festgenommen, nachdem in der Nacht zum Donnerstag erneut mehrere Mülltonnen im Ortsgebiet der Stadt Aach im Hegau in Brand gesetzt worden sind. Dies teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Um kurz vor Mitternacht meldeten Anwohner demnach einen Mülltonnenbrand in der Hegaustraße. In der darauffolgenden Stunde gingen weitere Meldungen über brennende Mülltonnen ein. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten laut Polizei alle Brände zeitnah gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand.

Im Rahmen der Fahndung mit starken Kräften stellten Feuerwehrmänner im Bereich des Sportplatzes zwei Jugendliche fest, die zuvor in der Nähe eines Brandortes gesehen worden sind. Die Polizei nahm die beiden Jungen vorläufig fest und übergab sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen an die Eltern. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 07531 9950.