Ein Feuer in einem Betrieb in der Gottlieb-Daimler-Straße im Engener Stadtteil Welschingen hat ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie Benjamin Bach, Kommandant der Engener Feuerwehr, auf SÜDKURIER-Nachfrage berichtete, ist das Feuer in dem Betrieb an einer Maschine in den frühen Morgenstunden am Mittwoch ausgebrochen. Was genau die Brandursache war, ist derzeit noch nicht klar. Bach und Thomas Sauter, Kommandant der Abteilung Welschingen, vermuten allerdings, dass es sich um einen technischen Defekt handeln könnte. „Aber wir können noch nichts genaues dazu sagen“, betont Bach. Auch die Polizei informiert in einer Mitteilung darüber, dass die Ermittlungen zur Brandursache noch andauern.

Rauch erschwert die Löscharbeiten

Gegen 4.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer in der Gottlieb-Daimler-Straße alarmiert. Der Brand selbst war nach Polizeiangaben und laut Einsatzleiter Benjamin Bach schnell unter Kontrolle. „Das Feuer hat sich auf den Bereich rund um die Maschine beschränkt“, sagt Kommandant Bach. Auch das zunächst ausgetretene Propangas sei laut Polizei von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht worden, sodass keine Gefährdung bestanden habe. „Beim Eintreffen war der Innenbereich stark verraucht“, berichtet Bach. Die Löscharbeiten selbst hätten sich über zweieinhalb Stunden hingezogen. „Uns kam zugute, dass es im Gebäude mehrere Rauchabzüge gab. So konnten wir den entstandenen Rauch schnell abpumpen“, so Bach weiter. Die Polizei bezifferte den durch den Brand entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro – ersten Schätzungen zufolge.

Verletzt wurde niemand

Trotz des hohen Schadens hatten die Mitarbeiter, die sich in dem Betrieb in der Nachtschicht befanden, Glück im Unglück. Denn verletzt wurde bei dem Feuer niemand. „Die Mitarbeiter haben das Feuer rechtzeitig bemerkt und das Gebäude selbst verlassen“, sagt Benjamin Bach. Im Einsatz waren rund 70 Feuerwehrleute aus den Abteilungen Engen, Welschingen und Anselfingen sowie zehn Fahrzeuge.