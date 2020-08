Wie gut, dass auf dem Engener Markplatz Autos nur im Schritt-Tempo rollen dürfen, um auf den Parkplatz beim Museum St. Wolfgang zu gelangen. Das hilft, nicht aus der Spur zu geraten und möglicherweise am Stuhl eines Gastes des Marktplatz-Cafés anzuecken. Es könnte dort eine ganz wichtige Person sitzen. Nun bietet eine Fahrt im Zeitlupen-Tempo auch Gelegenheit, die Gäste zu mustern. Journalisten sollten ja grundsätzlich neugierig sein. Und tatsächlich: Dicht neben dem Auto sitzt ein etwas reiferer Herr, der eine frappierende Ähnlichkeit mit unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hat. Und sein Poloshirt im frischen Grün, das würde passen.

Der Blick auf seine Tischpartnerin bestätigt es: Ja, so sieht die engagierte, aber genauso wie ihr Mann stets bodenständig auftretende First-Lady im Ländle aus. Kurzum: Es sind Winfried Kretschmann und sein Gattin Gerlinde. Mit von der Partie sind Tochter Irene und ihr Ehemann Gordon Yeahman. Und es lässt sich im kurzen Gespräch trefflich mit ihnen plaudern.

Heimatkunde statt weite Reisen

Statt weit reisen, lieber die Heimat erkunden, so lautet ihre Devise in Ferien- und Coronazeiten. „Der Hegau hat eine wunderbare Landschaft. Wir gehen dort ab und zu wandern“, sagt Kretschmann. Die Familie hat zuvor auch Tengen erkundet. „Eine anstrengende Wanderung machten wir nicht, sondern eher einen ausgiebigen Spaziergang“, verrät Kretschmann.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf dem Engener Marktplatz. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Ob die Stippvisite einen Zusammenhang damit hat, dass sich Tengens Bürgermeister Marian Schreier als Oberbürgermeister von Stuttgart bewirbt, wollte Kretschmann nicht bestätigen. „Engen, Tengen und Blumenfeld seien schließlich die schönsten Städt‘ der Welt“, heiße ein vielzitierte Leitspruch. Er sehe dies bestätigt, begründet Kretschmann den Ausflug mehr mit dem touristischen Aspekt.

Stuttgart „Der Junge kann das“: So plant Marian Schreier seinen jetzt beginnenden Stuttgarter OB-Wahlkampf Das könnte Sie auch interessieren

Dass der „Junge, der das kann“ – so Schreiers Wahlkampf-Motto – Oberbürgermeister von Stuttgart werden will, hat Kretschmann sehr wohl auf dem Schirm. Wohlwissend: Sollte Schreier bei einem Wahlsieg vom schönen Tengen in das feinstaubbelastete Stuttgart umsiedeln, wäre bei vielen wichtigen Fragen rund um die Landeshauptstadt eine gute Zusammenarbeit mit dem Landeschef gefragt. Der will Kretschmann ja bleiben. Er hat eine erneute Kandidatur für die Landtagswahl angekündigt.

Mosers frohgelauntes Selfie

Bei seiner Stippvisite in Engen wäre es sogar noch möglich gewesen, wenige Minuten vor Fristende seine Bewerbung für die Engener Bürgermeisterwahl im Briefkasten des nahen Rathauses einzuwerfen.

Engen Johannes Moser tritt im Alleingang bei Engener Bürgermeisterwahl an Das könnte Sie auch interessieren

Amtsinhaber Johannes Moser muss aber keinen prominenten Gegenkandidaten befürchten. Im Alter von 72 Jahren könnte Kretschmann zwar eine weitere Amtsperiode als Ministerpräsident ausüben, für einen Kandidaten bei Bürgermeisterwahlen ist aber mit 68 Jahren Schluss. Von daher konnte Johannes Moser bestens gelaunt den Überraschungsgast begrüßen und ein Selfie mit sich und dem Ehepaar Kretschmann schießen.