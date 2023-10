Bauarbeiter in orangenen Overalls hantierten kürzlich an einer massiven Metallkonstruktion, die über der Fahrbahn der Autobahn A81 errichtet worden ist. Orangefarbene Pylonen begrenzten für die Arbeiten die eigentlich zweispurige Fahrbahn auf nur eine Fahrspur. Autofahrer mussten in verringertem Tempo unter der Konstruktion hindurch fahren. Manch ein Fahrer wunderte sich, was es damit auf sich hat. Die beschriebenen Bauarbeiter waren zwischen der Raststätte Hegau und der Ausfahrt Engen in Fahrtrichtung Süden am Werk.

Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärt die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest, dass dahinter das LKW-Maut-Unternehmen Toll Collect steckt. „Eine vorhandene LKW-Mauterfassungsanlage wurde umgebaut“, teilt die Autobahn GmbH mit. Der Umbau dauerte von Mittwoch, 25. Oktober, bis zum Freitag, 27. Oktober an, wie die Pressesprecherin der verantwortlichen Firma Toll Collect erklärt.

Toll Collect ist ein Technologie-Dienstleister für die Mauterhebung und -kontrolle. Hauptaufgabe des Unternehmens ist es nach eigenen Angaben, die LKW-Maut in Deutschland nach den gesetzlichen Vorgaben einzunehmen und an den Bundeshaushalt zu übergeben. Die Maut werde dann zweckgebunden für die Straßeninfrastruktur eingesetzt.