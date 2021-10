Die Herbstarbeitstagung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Engen könnte eine richtungsweisende für die Fasnetsaison 2022 werden. An diesem Wochenende werden rund 400 Narren in der Stadthalle erwartet. Denn die Narrenzunft aus Engen richtet die Tagung dieses Jahr aus.

Laut deren Narrenpräsident Sigmar Hägele werde es mitunter auch darum gehen, wie und ob Fasnet im kommenden Jahr gefeiert werden kann. „Wir blicken hierbei vor allem auf die nun anstehenden Weihnachtsmärkte. Ihr Ablauf kann auch für uns Narren ein wichtiges Indiz werden“, sagt Hägele. Es würden sich alle Narren der VSAN eine Fasnet 2022 wünschen. „Aber wir müssen dabei die Pandemie und ihre Entwicklung im Blick behalten“, so Hägele. Er hoffe, dass die Narren nicht schon wieder eine unfreiwillige Pause einlegen müssten: „Es ist unser aller Ziel, 2022 wieder eine Fasnacht anzubieten, aber wir können noch nicht sagen, wie und in welchem Umfang dies möglich sein wird. Das ist derzeit einfach noch nicht absehbar.“

68 Zünfte kommen nach Engen

Und auch sonst ist die diesjährige Herbstarbeitstagung der VSAN in der Engener Stadthalle keine gewöhnliche, wie Hägele verdeutlicht: „Aus Gründen der Corona-Pandemie wurde jetzt diese Veranstaltung mit der Jahreshauptversammlung der VSAN zusammengelegt“, sagt er. Hierzu werden Vertreter aller 68 Zünfte, die in der VSAN vereinigt sind, den Weg am Samstag, 9. Oktober, in die Stadthalle nach Engen antreten. Natürlich unter Einhaltung der 3-G-Regelung und mit Registrierung durch die Luca-App. Es ist das zweite Mal, dass die Engener Narren die Herbstarbeitstagung ausrichten. Vor etwa 20 Jahren sei die VSAN schon einmal zu Gast gewesen.

Bunter Abend mit 3-G-Regelung

Nach der offiziellen Hauptversammlung am Mittag mit Vertretern von allen Zünften der Vereinigung soll am Samstagabend als geselligen Teil der Veranstaltung ein Bunter Abend stattfinden. Laut Hägele soll er um 20.11 Uhr in der Stadthalle beginnen. Auch hier rechnet der Engener Narrenpräsident mit rund 400 bis 450 Gästen.