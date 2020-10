Die aktuell deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen durch Corona machen sich in allen Kommunen bemerkbar. So auch in Engen. Bürgermeister Moser geht derzeit von einem Defizit von rund drei Millionen Euro aus. Bis vor kurzem hatte er aber die Hoffnung, dass dieser Fehlbetrag zumindest um eine Million Euro durch die Ausgleichszahlungen von Bund und Land hätte gesenkt werden können. Kämmerin Katja Muscheler war skeptischer und vermutete, dass unterm Strich deutlich weniger in Engen hängen bleiben werde. Und damit hatte sie nach aktuellem Stand recht.

Ausgleich und höhere Abgaben gleichzeitig

Die Stadt bekommt 1,5 Millionen Euro als Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer. Davon werden der Stadt aber letztlich gerade einmal 51.264 Euro bleiben, berichtete Katja Muscheler im Gemeinderat. Denn während die Stadt auf der einen Seite die Ausgleichszahlung erhält, bekommt sie gleichzeitig eine Million Euro weniger an Schlüsselzuweisungen wie üblich. Obendrein muss Engen 430.000 Euro mehr an Finanzausgleichszulagen, sprich dem Ausgleich zwischen den unterschiedlich finanzstarken Kommunen, bezahlen.

„Betrug an den Kommunen“

„Es ist ernüchternd was da kommt“, so das Fazit von Johannes Moser. CDU-Rat Bernhard Maier machte seine Empörung darüber noch deutlicher: „In meinen Augen ist das ein Betrug der Landesregierung an den Kommunen.“