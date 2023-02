Schon wieder hat es ein unbekannter Täter auf die Scheiben eines Wagens abgesehen: Mutwillig sei die hintere, linke Seitenscheibe eines in der Engener Breitestraße abgestellten BMWs beschädigt worden, heißt es im Polizeibericht. „Das ist nicht der erste Fall. Es wurden schon zuvor Fensterscheiben eingeschlagen“, erklärt Polizeisprecher Dieter Popp auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Der BMW parkte zwischen Samstag- und Sonntagabend am Straßenrand vor dem Gebäude Breitestraße 10 in Engen. Durch die Tat entstand an dem Auto laut Polizei über 200 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung. Ob es einen Tatzusammenhang mit anderen Vorfällen gibt, werde dabei auch geprüft. Laut Polizeiposten Engen ermitteln Beamte des Polizeireviers Singen.

Bereits Ende Januar sei die Windschutzscheibe eines in Singen geparkten Transporters eingeschlagen worden – ebenfalls laut Polizei mutwillig, sodass die Scheibe im Innenraum zersplitterte. Dabei seien aber ebenso wie in Engen keine Wertsachen entwendet worden.

Wertsachen nicht im Auto zurücklassen

Fündig wurden Diebe jedoch laut Polizei in einem VW Golf, der Ende Januar auf dem Parkplatz beim Hilzinger Sportgelände abgestellt war. Zwischen 19 und 23.30 Uhr sei die Seitenscheibe des weißen VW eingeschlagen worden. Dabei sei ein im Fußraum abgestellter Rucksack samt persönlicher Dokumente, Laptop und iPad erbeutet worden. Ermittelt werde auch weiterhin, nachdem Ende November die Scheibe eines Postautos nachts an der Werner-von-Siemens-Straße in Singen eingeschlagen wurde. Ins Fahrzeuginnere seien die Täter laut Polizei damals jedoch nicht gelangt.

Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880 oder die Polizei in Engen, Telefon 07733 94090.