Zum Jahresende 2022 hat Erika Neidhart sich von der Leitung des „Kreativteams Klosemarkt“ der Frauengymnastik Aach verabschiedet. Seit 1997, also 25 Jahre, hat sie sich insbesondere für die Kauf- und Spendenbereitschaft eingesetzt und dafür gesorgt, dass in diesen Jahren rund 55.000 Euro an Spendengeldern zusammenkamen. Jeder Euro wurde an verschiedene Hilfsorganisationen gespendet.

Die meiste Arbeit hatten Erika Neidhart und ihre Mitstreiterinnen jedes Jahr vor dem Klosemarkt. Da wurde etwa vier Wochen lang die heimische Garage des Schwiegersohns blockiert, um darin Kränze und vielerlei andere Adventsartikel herzustellen.

Dabei sorgte Erika Neidhart auch mit Kaffee, Tee und Apfelbrot für das leibliche Wohl der Kranzerinnen. Natürlich kamen bei diesen vorweihnachtlichen Arbeitseinsätzen die Geselligkeit, die Unterhaltung und der Spaß nicht zu kurz. Außerdem wurden im Keller der Familie Neidhart das ganze Jahr über mehrere Schränke mit Deko-Material belegt.

Jüngste Aktion

Angeboten wurden die selbst hergestellten Artikel jeweils auf dem Aacher Wochenmarkt und natürlich mit eigenem Stand auf dem Klosemarkt. Das „Kreativteam Klosemarkt“ der Frauengymnastik Aach konnte beim letzten Markt im Jahr 2022 immerhin 4000 Euro erwirtschaften und an verschiedene Hilfsorganisationen spenden.

Es waren dies: Pro Humanitate aus Engen, der Hospizverein Singen und Hegau sowie die Hilfe für die Hochwasseropfer aus dem Ahrtal.

Der Gymnastikgruppe bleibt sie erhalten

Erika Neidhart wird der Frauengymnastik Aach trotz ihres Rückzugs aus dem Kreativteam auch weiterhin die Treue halten. Allerdings müssen sich die Kranzerinnen für ihre vorweihnachtlichen Arbeiten neue Räumlichkeiten suchen. Sicherlich eine machbare Aufgabe, denn man will ja nach wie vor Spenden generieren.

Eine Nachfolgerin für Erika Neidhart gibt es ebenfalls noch nicht. Hier will man sich Zeit lassen. Doch spätestens bis zum nächsten Klosemarkt soll das Kreativteam der Aacher Frauengymnastik wieder eine neue Führung bekommen.