Aufgrund der coronabedingten Schließungen der Kinderbetreuungseinrichtungen zwischen Ende Dezember und Ende Februar, wird für die ersten beiden Monate des Jahres keine Gebühr von der Stadt Engen erhoben. Das gilt sowohl für die Kinderbetreuungseinrichtungen als auch für die Kernzeitbetreuung an der Grundschule. Auf Empfehlung des Gemeinde- und Städtetags Baden-Württemberg wurden die Beiträge ausgesetzt und von der Stadt nicht eingezogen. Eine Entscheidung über einen möglichen Erlass war das noch nicht. Denn bislang war noch nicht klar, wie die Einnahmeausfälle seitens der Kommunen erstattet werden würden. Rund 72.000 Euro an Gebühren sind der Stadt Engen in den beiden Monaten entgangen.

Land übernimmt Gebührenausfälle anteilig

Nun stellt das Land den Kommunen eine Unterstützung in Höhe von 80 Prozent der Ausfälle in Aussicht. Allerdings, so Bürgermeister Johannes Moser, beziehe sich das Land auf die Zeitspanne vom 11. Januar bis 15. Februar, während die Stadt zwei komplette Monate erlasse. „Effektiv sind das dann noch 60 Prozent Erstattung“, gab Moser in der Ausschusssitzung zu verstehen. Dennoch stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig für den Gebührenerlass.