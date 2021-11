von pm

Die Altstadt von Engen kommt bald wieder zum Leuchten. Nach einem Jahr coronabedingter Pause findet am Donnerstag, 18. November, nämlich wieder der traditionelle Engener Lichterabend statt.

Das geht aus einer Mitteilung der Engener Stadtverwaltung hervor. „Leider wird es coronabedingt ein paar Einschränkungen geben und nicht alles kann so sein wie früher“, sagt Peter Freisleben vom Organisations-Team. „Aber wir wollen die Tradition des ruhigen Abends in der Altstadt nicht fallen lassen“, so Freisleben weiter.

Manches muss anders organisiert werden

Der Lichterabend in Engen findet laut Mitteilung bereits zum 21. Mal statt. Dabei werde die Engener Altstadt von Anwohnern und den Inhabern von Geschäften mit Kerzenlicht erhellt. Es werde dabei bewusst auf grelle Beleuchtung oder Musik verzichtet, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen.

Zusätzlich zu den visuellen Effekten haben an diesem Abend die Geschäfte der Altstadt bis 20 Uhr geöffnet. Doch eine Veränderung zu den Vorjahren gibt es: „Im Gegensatz zu den Vorjahren können wir leider keine kleinen Imbisse in den Läden anbieten“, erläutert Nicole Schriewer vom Schuhgeschäft Fünfzehn Schuhe.

Geschuldet ist das den Corona-Auflagen. Hungern müssen Besucher trotzdem nicht. Laut Mitteilung werden der Marketing Engen e. V. und der Touristik Engen e. V. einen Bewirtungs- und einen Getränkestand auf dem Marktplatz organisieren.

Diese Programmpunkte gibt es

Dass es wieder normal wird in Engen, zeige die positive Resonanz derer, die am Lichterabend mitmachen. So hat das Städtische Museum Engen bei freiem Eintritt ebenso bis 20 Uhr geöffnet wie auch die Stadtbibliothek. Diese verteile an die Kinder kleine „Überraschungstütchen“.

Für einen besonderen Augenblick lädt die Frauengruppe „Oase“ in die Stadtkirche. Der Altar werde dabei mit Kerzen erhellt. Vom Chor „Querbeet“ werden dort um 18 und 19 Uhr musikalische Kostproben zu hören sein.

Auch der Circus Casanietto wird eine Licht- und Feuershow bei zwei Vorführungen zeigen: um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz und um 19.30 Uhr am Vorstadtbrunnen. Ebenfalls geöffnet hat die Ateliergemeinschaft von Manfred Müller-Harter und Gerhard Mahler im Türmle hinter dem Rathaus. Außerdem planen die Engener Künstler stimmungsvolle Lichtprojektionen auf der Rückseite des Rathauses.

Laternenumzug muss in diesem Jahr ausfallen

Offiziell beendet werde der 21. Lichterabend traditionell vom Nachtwächter und der Bürgersfrau. Der traditionelle Laternenumzug der Kinder kann in diesem Jahr nicht stattfinden, da die Veranstalter die Hygienevorschriften der Corona-Verordnung hierfür nicht sicherstellen können, so die Mitteilung.

Damit die Besucher das besondere Flair dieser Veranstaltung ungestört genießen können, ist die Altstadt an diesem Abend in der Zeit von 16.30 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Stadtverwaltung bittet Altstadtbewohner, ihre Fahrzeuge in dieser Zeit außerhalb der Altstadt abzustellen.