Der Wald leidet unter dem Klimawandel. Die letzten Winter waren zu mild, so dass sich der Borkenkäfer stark vermehren konnte. Geringer Niederschlag und Stürme verursachten zusätzlich großen Schaden im Wald. Das trifft auch den Engener Stadtwald, um den sich Förster Thomas Hertrich und Forst-Trainee David Borho kümmern. In der aktuellen Gemeinderatssitzung schilderten sie den kritischen Zustand des Waldes, der deutliche Auswirkungen auf den Forstbetriebshaushalt hat. Denn während der Forstbetrieb der Stadt in der Vergangenheit immer Einnahmen lieferte, steht jetzt ein Minus von rund 100.000 Euro im Plan für dieses Jahr und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Praktisch gebe es aber doch eine schwarze Null, so David Borho, denn es gebe für den Wald eine Förderung von Bund und Land und die liege im Fall von Engen ebenfalls bei 100.000 Euro.

Vorausschauendes Handeln bewährt sich

Neben den blanken Zahlen gibt der Förster jedes Jahr einen Überblick zur aktuelle Lage des Waldes. Im vergangenen Jahr habe er den Harz und die sächsische Schweiz besucht und sei über den dortigen Zustand der Wälder sehr erschrocken gewesen. Mit Bildern von kahlen Hängen und großen Flächen abgestorbener Bäume machte Hertrich die dort prekäre Lage deutlich: „Das ist ein Supergau oder ein Tschernobyl des Waldes“, verglich Hertrich. Auch wenn der Engener Stadtwald aktuell rote Zahlen schreibt, gehe es ihm im Verhältnis immer noch ganz gut, vermittelte Förster Thomas Hertrich. Das liege unter anderem auch daran, dass man hier seit Jahren auf eine reichhaltige Forstverjüngung setze. Das heißt, dass stetig junge Bäume zwischen dem alten Bestand nachgepflanzt werden und die älteren Bäume so ausgelichtet werden, dass die jungen Pflanzen genug Licht zum wachsen haben. In Engen wurden vergangenes Jahr 18.000 neue Bäume gepflanzt. In diesem Jahr sollen weitere 10.000 folgen. Gerade dort wo Fichten wüchsen, die sehr unter den klimatischen Veränderungen leiden, sei es wichtig frühzeitig für einen jungen und robusten Wald zu sorgen. Genau das habe man im Harz und in der sächischen Schweiz versäumt, verdeutlichte Hertrich.

Hoffnung auf bessere Zahlen

Während in vielen Wäldern besonders der Schaden durch den massiven Borkenkäferbefall groß sind, hätten im vergangenen Jahr vor allem Stürme für Schäden im Engener Wald gesorgt. Sehr niedrige Holzpreise und ein hoher Arbeitsaufwand lassen die Gewinne bei der Holzernte dahinschmelzen. Doch Hertrich konnte auch ein bisschen Hoffnung machen: „Seit Oktober 2020 hat sich die Lage etwas verbessert.“ Das nicht nur aufgrund ausgiebiger Niederschläge, die dem Wald gut tun, sondern auch wegen wieder steigender Holzpreise.