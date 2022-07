Ein bisschen stolz kann der Engener Jugendgemeinderat ruhig sein. Ihre Aktion zur politischen Bildung an den weiterführenden Schulen kann als echter Erfolg verbucht werden. Monatelang hatte das Jugendgremium organisiert und die Werbetrommel gerührt.

Nach einem Workshop hatten rund 50 Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit mit Politikern aus der Region über das Thema Digitalisierung zu sprechen und ihre Position deutlich zu machen. Und das machten die jungen Leute auch. Im Veranstaltungsraum der Sparkasse stellten sie klar, was ihnen unter den Nägeln brennt. Sie hinterfragten kritisch und formulierten deutliche Forderungen.

Digitalisierung für den Nachwuchs von enormer Wichtigkeit

Der Jugendgemeinderat hatte die Politiker Ann-Veruschka Jurisch, Bundestagsabgeordnete der FDP sowie die beiden Landtagsabgeordneten Bernhard Eisenhut (AFD) und Hans-Peter Storz (SPD) zur Diskussion in Engen eingeladen.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde waren die Schüler am Zug und konnten ihre Fragen, die sie zuvor in Kleingruppen erarbeitet hatten, an die Politikprofis stellen. Schnell wurde deutlich, dass das Thema Digitalisierung bei den Jugendlichen von enormer Wichtigkeit ist.

Der Jugendgemeinderat Bereits seit 2005 gibt es in Engen durchgängig einen Jugendgemeinderat. Dafür finden alle zwei Jahre Wahlen statt, bei denen neun Mädchen und Jungen für eine neue Amtszeit bestimmt werden. Sie vertreten die Interessen und Wünsche der Jugendlichen in Engen gegenüber der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat. Der Jugendgemeinderat hat auch das kürzliche Flow-Festival organisiert. Das Musikfest fand auf dem Parkplatz der Stadthalle statt.

Fehlende Endgeräte machen Lernen im Lockdown schwer möglich

„Warum gibt es in Deutschland nur 0,6 Computer pro Schüler?“, fragte die 15-jährige Merle und brachte damit ein ganz praktisches Problem direkt auf den Punkt. Denn genau diese fehlenden Endgeräte machten so vielen Schülern das Lernen in Zeiten des Lockdowns kaum oder nur schwer möglich. Und auch die Politiker konnten hier nur konstatieren, dass eine wichtige Entwicklung in Deutschland verschlafen worden sei.

„Das ganze Thema Digitalisierung ist in den letzten Jahren zu langsam gelaufen“, gab FDP-Politikerin Ann-Veruschka Jurisch zu verstehen. Zudem sei es viel zu kompliziert an Förderungen ranzukommen, so Jurisch. Das Geld für den Ausbau der Digitalisierung an Schulen sei mittlerweile da, so Hans-Peter Storz. Die hohe Nachfrage für Endgeräte habe zuletzt zu sehr langen Lieferzeiten geführt, versuchte er zu erklären. Einige Schulen hätten verschlafen, den geforderten Medienentwicklungsplan, der Fördervoraussetzung ist, einzureichen, so Bernhard Eisenhut.

Viele Schüler nutzen die Möglichkeit und stellten ihre Fragen an die anwesenden Politiker Hans-Peter Storz (SPD), Ann-Veruschka-Jurisch (FDP) und Bernhard Eisenhut (AFD) (von links). | Bild: Kerle, Helene

Das wollte der geschäftsführende Schulleiter der Engener Schulen, Daniel Jedlicka, so nicht stehen lassen. Er verdeutlichte, dass es einen 60-seitigen Antrag brauche, um die Förderung für Endgeräte zu beantragen. Außerdem müsse die Beschaffung der Geräte bei entsprechend großer Menge, wie am Schulverbund, europaweit ausgeschrieben werden. Das brauche einfach sehr lange Zeit.

Wenig Hoffnung auf Veränderung

Im Laufe der Diskussion, die auch mehrere Vertreter des Gemeinderats und Bürgermeister Johannes Moser besuchten, wurde immer deutlicher, dass die Bürokratie der eigentliche Hemmschuh für eine zügige Digitalisierung im Schulbereich ist. Und hier machten die Politiker den Schülern auch wenig Hoffnung auf Veränderung.

„Es sei wichtig, das richtige Maß zwischen Kontrolle und Eigenverantwortung zu treffen“, konstatierte Ann-Veruschka Jurisch. Alle drei Politiker stimmten darin überein, dass die Mittel für die Digitalisierung des Bildungsbetriebs nicht bei einmaligen Zahlungen bleiben dürften, sondern verstetigt werden müssen.

Die Diskussionsrunde machte deutlich, dass die Digitalisierung für Schüler geradezu alltagsbestimmend ist und viel zu langsam fortschreitet. Wenig Verständnis hatten die Schüler, dass nicht aktiv an einem Abbau der Bürokratie in Deutschland gearbeitet wird.