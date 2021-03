In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist es laut Polizei zum Vollbrand einer Lagerhalle und zu einem großen Feuerwehreinsatz in der Eugen-Schädler-Straße gekommen. Ein Anwohner wurde gegen 4 Uhr durch wahrnehmbaren Rauchgeruch auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache war eine etwa 30 mal 10 Meter große Halle auf dem Schädler-Areal in Brand geraten, der sich zu einem Vollbrand der Lagerhalle ausgeweitet hatte. Die Löscharbeiten erledigte die mit mehreren Fahrzeugen eingetroffene Feuerwehr Engen. In der Halle waren mehrere Paletten Bücher gelagert, von denen ein Großteil durch den Brand oder das Löschwasser zerstört wurden.

Das Bild zeigt die zerstörten Bücher und links einen Oldtimer, der in der Nachbarhalle untergestellt war. | Bild: Tesche, Sabine

„Die Bücher hat uns die Engener Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt, um sie einzulagern und später für den großen Büchermarkt herzugeben“, erklärt Peter Kamenzin, der Vermieter der Halle, die vom Brand erfasst wurde. Die Feuerwehr hat auch vorsorglich eine benachbarte Halle geräumt, in welcher überwiegend Oldtimer-Fahrzeuge untergestellt waren. „Einige Oldtimer wurden wohl in Mitleidenschaft gezogen, wie durch Verrußung. Der genaue Schaden ist noch nicht abzusehen“, sagt Kamenzin.

Dieses Bild bot sich der Feuerwehr und den Ermittlern nach dem Brand einer Lagerhalle auf dem Schädler-Areal. | Bild: Tesche, Sabine

Personen sind laut Polizei nicht zu Schaden gekommen. Zum entstandenen Sachschaden liegen ihr noch keine Erkenntnisse vor. Bei den Ermittlungen hat die Kriminalpolizei auch einen Spürhund eingesetzt, um mögliche Brandbeschleuniger feststellen zu können.