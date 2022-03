von Holle Rauser

Die Mauer aus Wasserflaschen glitzert in der Sonne. Fast zwei Tonnen Trinkwasser enthalten die Sechserpacks, die sich vor dem Engener Gymnasium stapeln.

Daneben stehen große und kleine Kartons mit Babynahrung, Windeln, Kinder- und Erwachsenenkleidung, Decken und Isomatten. Seit Montag hatte das Gymnasium für die Regionalgruppe Konstanz des Vereins Open Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt.

„Wir sind völlig überwältigt von der Resonanz“, so Schulleiter Thomas Umbscheiden. Schon am Mittwoch waren zehn Tonnen an Hilfsgütern zusammengekommen. Und auch finanziell ist die große Hilfsbereitschaft zu spüren.

„Am Mittwochabend waren wir plötzlich mit 2000 Euro Zollgebühren konfrontiert“, erzählt Umbscheiden. Mithilfe eines Online-Spendenkontos sei die Summe innerhalb einer Viertelstunde zusammengekommen. Im Schulgebäude und den Lehrräumen stapeln sich Kisten.

Tonnenweise Kartons mit Waren wurden am Gymnasium Engen für ukrainische Flüchtlinge gesammelt. | Bild: Holle Rauser

Angesichts des Massenlagers scheint es fast unmöglich, dass hier am Montag wieder der normale Schulbetrieb herrschen soll. „So etwas können wir nur machen, weil noch Ferien sind“, bestätigt Umbscheiden. „Und wir haben immer noch Corona.“ Daran erinnert die Teststation am Schuleingang mit Testkits und Desinfektionsmitteln, die jetzt fast nebensächlich wirkt.

Am Donnerstag um kurz nach zehn Uhr morgens wird der Lastwagen für den Hilfstransport beladen. Am Steuer sitzt ein Mann, dem ehrenamtliche Hilfe im Blut liegt: Michael Torraco. Er ist stellvertretender Feuerwehrgesamtkommandant in Engen. Er wird den 40-Tonner an die polnische Grenze fahren.

Der 40-Tonner wird am Samstagvormittag am Zielort angekommen sein. In Polen werden die Hilfsgüter von weiteren Helfern übernommen und weitertransportiert. | Bild: Holle Rauser

Dort wird er von der Hilfsorganisation übernommen, mit der das Gymnasium kooperiert. Torraco hat bei der Spedition, für die er arbeitet, einige ukrainische Kollegen. Deren Verzweiflung könne man sich kaum vorstellen. Mehrere LKW mit Hilfsgütern seien schon gestartet, zwei komplette Züge wurden in dieser Woche am Standort Stühlingen beladen. „Eventuell kommt noch ein dritter dazu“, so Torraco.

Auch der Engener Verein Pro Humanitate hilft an der Grenze

Auch beim Engener Verein Pro Humanitate engagiert man sich für die vom Krieg betroffenen Menschen. An Tag Zwei nach Kriegsbeginn blickt Dirk Hartig besorgt auf die Landkarte, die die Grenze zwischen der Ukraine und der Republik Moldau zeigt. „Es ist eine Katastrophe“, fasst Hartig die Situation zusammen. Seit Jahrzehnten ist Hartig mit seiner Engener Hilfsorganisation „Pro Humanitate“ in der Republik Moldau im Einsatz.

Brunnenbau, humanitäre und medizinische Hilfe, Sozialzentren und Suppenküchen, aber auch Einzelfallhilfe leisten die Helfer. Nun sieht sich das ärmste Land Europas mit Tausenden ukrainischer Flüchtlinge konfrontiert. Immerhin: Pro Humanitate hat bereits eine gute Hilfsstruktur vor Ort.

Das Covid-Zentrum in Chisinau, Republik Moldau, dient nun als Flüchtlingsunterkunft. Die Engener Hilfsorganisation Pro Humanitate hilft hier Bild: Pro Humanitate | Bild: Pro Humanitate

Von den bisher fast 80.000 Flüchtlingen wurden allein im ehemaligen Corona-Zentrum in Chisinau 30.000 aufgenommen. „Wir versorgen sie mit dem Nötigsten“, so Hartig. Viele zögen anschließend weiter in den Westen, denn der Krieg, die Bombeneinschläge, stehen vor der Haustür. „Es ist ein Katzensprung von der Grenze nach Odessa oder Kiew“, so Hartig.

Dazu komme die Furcht, selbst Opfer zu werden. Gerade im Grenzland zur Ukraine liegt der Landesteil Transnistrien, der nach Russland strebt. „Es kommt zu Panikkäufen, auf den Straßen ist Militär unterwegs“, erzählt Marina Luchian von Pro Humanitate.

Verein bittet um Spenden

Die Moldawierin ist sehr besorgt, sie hat Freunde und Familie dort. Die Aufnahmebereitschaft sei dennoch riesig. Pro Humanitate bittet vor allem um finanzielle Zuwendungen. „Wir brauchen Geld, um das alles abfedern zu können. Der Bedarf von mindestens 60.000 bis 80.000 Euro ist auch für uns eine große Summe“, macht Dirk Hartig deutlich.

Pro Humanitate Die gemeinnützig anerkannte Hilfsorganisation „Pro Humanitate“ mit Sitz in Engen organisiert die Betreuung, Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge in der Republik Moldau. Spenden können unter dem Stichwort „Ukraine“ auf das Spendenkonto: Sparkasse Singen-Radolfzell, IBAN: DE16692500350003636362, BIC: SOLADES1SNG vorgenommen werden. Bitte die komplette Adresse angeben.

Am Donnerstagmittag ist die Mauer aus Wasserflaschen vom Schulhof verschwunden. Zusammen mit den anderen Engener Spenden werden sie stattdessen eine Brücke bauen. Eine Brücke zu den Menschen in der Ukraine.