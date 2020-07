Große Märkte zu Ostern, im Herbst und vor Weihnachten, dazu das Altstadtfest – die Stadt Engen lockt mit zugkräftigen, teils in der Region einzigartigen Großveranstaltungen viele tausende Menschen aus einem weiten Umkreis. Davon profitieren vor allem die Altstadt und deren Einzelhandel im Zentrum des Geschehens. Die Coronakrise sorgt aber dafür, dass der Ostermarkt, das Altstadtfest und der Ökomarkt abgesagt wurden. Der Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe. Auch die mit dem Oster- und Ökomarkt verbundenen verkaufsoffenen Sonntage fallen dem Streichkonzert zum Opfer. Nun plant der Engen Marketing Verein zwei musikalische Einkaufsabende, um für eine Belebung der Altstadt zu sorgen. Sie sind unter dem Motto „Der Engener Stern strahlt weiter“ für den Donnerstag, 20. August und Samstag 5. September, von 17 bis 21 Uhr auf dem Schillerplatz und Marktplatz geplant.

Etliche Geschäfte wollen mitmachen

„Die Musik-Shopping-Abende sollen zu einem gesellschaftlichen Erlebnis werden, verbunden mit einem Einkaufsbummel. So können auch die Einzelhändler von den Veranstaltungen profitieren“, erklärt Berta Baum, Vorstandssprecherin von Marketing Engen Verein. „Etliche Geschäfte haben schon signalisiert, dass sie mitmachen und ihre Läden abends öffnen wollen“, schildert Berta Baum.

Musiker dürfen wieder auftreten

Ein weiterer Aspekt: Ensembles von Musikvereinen aus Engen und den Stadtteilen dürfen endlich wieder öffentlich aufspielen, nachdem ihnen dies Corona verwehrt hatte. Beim Marketing Engen Verein gibt es Zuversicht, dass er den Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr veranstalten kann. „Wir wollen je nach aktueller Verordnung relativ kurzfristig entscheiden. Die Marktbeschicker finden es gut, dass wir so flexibel sind und den Weihnachtsmarkt nach Möglichkeit durchführen wollen“, betont Berta Baum.

„Die Absage der großen Märkte und des Altstadtfestes ist jammerschade, für die Bevölkerung, die vielen auswärtigen Besucher und die Vereine, die sich bei den Veranstaltungen stark engagieren“, erklärt der Engener Wirtschaftsförderer Peter Freisleben. „Bei ständig wechselnden Verordnungen haben wir teils erst kurzfristig die Absagen entschieden. Durch das Erarbeiten von Sicherheits- und Hygienekonzepten gab es bei der Organisation einen größeren Aufwand als üblich, so Freisleben.

Es kommen wieder mehr Besucher in die Altstadt

Einen Nutzen kann die Stadt Engen aus der Coronakrise doch noch ziehen, da viele Menschen auf weite Reisen verzichten und lieber die Heimat erkunden: „Es kommen vermehrt Besucher in die Altstadt“, so Freisleben. Das Engener Altstadtfest hätte am nächsten Samstag stattfinden sollen. „Die Rückabwicklung klappte nach der Absage gut. Die Verträge mit den Marktbeschickern und Musikgruppen gelten nach den Absprachen nun für das nächste Jahr“, sagt Carmen Mangone vom Engener Bürgerbüro.

„Besonders der Ausfall des Ostermarktes hat uns weh getan. An dieser Veranstaltung wollten wir wie gewohnt sonntags öffnen“, sagt Marion Hetzel vom Optikergeschäft Spellenberg. Derzeit sei es saisonbedingt etwas ruhig in der Altstadt. Das Geschäft sei aber zufriedenstellend.

Umsatz-Einbußen durch Absagen

„Die fehlenden verkaufsoffenen Sonntage treffen mich hart. Die Umsatz-Einbußen sind empfindlich. Viele Leute kommen bei den Großveranstaltungen von auswärts nach Engen, um zu feiern und zu bummeln“, sagt Nicole Schriewer, die das Geschäft Schuhe Fünfzehn in der Altstadt betreibt. „Direkt nach der Wiedereröffnung ist das Geschäft super gelaufen. Nun hat es sich zur Normalität eingependelt“, so Nicole Schriewer.