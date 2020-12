Bürgermeister Johannes Moser macht sich keine Illusionen: Das Jahr 2021 wird aus finanzieller Sicht für die Stadt Engen kein leichtes werden. Große Sprünge sind seiner Einschätzung nach nicht drinnen, dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung, bei der der Haushaltsplanentwurf für 2021 vorgestellt wurde, deutlich. Denn dieser sei laut Moser äußerst diffizil und weise ein Minus von rund 1,7 Millionen Euro aus.

Einer der Hauptgründe hierfür: Die Gewerbesteuereinnahmen gehen in Engen deutlich zurück. Derzeit rechnet die Kämmerei mit Einnahmen von rund 5,5 Millionen Euro, im Ansatz war man allerdings noch von sieben Millionen Euro ausgegangen. „Da fehlt uns richtig Geld“, betonte Moser. Auch der Personalaufwand steige an. So seien etwa rund 77.000 Euro für die den hauptamtlichen Kommandanten der Engener Feuerwehr vorgesehen. Diese Stelle hatte der Gemeinderat in einer vorhergegangenen Sitzung beschlossen.

Insgesamt sieht der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr Investitionen von rund 13 Millionen Euro vor. „In der Regel beläuft sich dieser Bereich auf vier bis fünf Millionen Euro“, erläutert Moser. Größte Posten sind dabei die Erstellung der Breitbandinfrastrukturen und der Bau der neuen Sporthalle. Alleine für den Breitbandausbau sind 2021 im Wirtschaftsplan rund 4,33 Millionen Euro vorgesehen, wobei Moser erläutert, dass sich die Summe abzüglich der Förderung auf 1,4 Millionen Euro belaufe.

Erhöhung der Grundsteuer B ist möglich

Um den Haushalt finanziell aufzubessern, müssen man laut Johannes Moser noch einmal über die Bücher gehen – und zwar über alle. Oder anders formuliert: „Wir müssen jedes Vorhaben, das noch nicht begonnen wurde, hinterfragen“, so Moser. Vorschläge von der Verwaltung existieren bereits: Etwa die Erhöhung der Grundsteuer B um 20 Prozent, was eine Verbesserung von rund 80.000 Euro nach sich ziehen würde. „Damit hätten wir beispielsweise die Stelle des hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten finanziert“, sagt Moser.

Zudem könnte bei der Sanierung von gemeindeeigenen Gebäuden gespart werden – vor allem im Bereich der Heizungen. Statt eines frühzeitigen Austausches solle auf Sicht gefahren werden mit dem Risiko, dass bei einem Ausfall schnell gehandelt werden müsse. 2021 sei etwa die Heizung für die Kinderheimat Sonnenuhr mit 60.000 Euro vorgesehen, 2022 folgen das Kloster St. Wolfgang und die AWO (je 50.000 Euro).

Investitionen sollen reduziert werden

Laut Moser sei es das langfristige Ziel die Investitionen auf rund acht Millionen Euro z u drücken. Weiter könnte die Aufzugsanierung im Stadtbauamt für 50.000 Euro ebenfalls zurückgestellt werden. „Das sind große Herausforderungen, aber wir hatten auch schon schlechtere Jahre“, betont Moser. In der Sitzung am Dienstag, 15. Dezember, soll der Gemeinderat über den Haushalt beraten.