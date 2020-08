Es gibt Menschen, die die Emanzipation der Frau an einem kleinen Stück Stoff festmachen: dem Bikini. Denn mit diesem besonders im Sommer gefragten Teil hätten sich Frauen aus der Abhängigkeit befreit. Gewagte These zu einem Kleidungsstück, das besonders angesichts aktueller Höchsttemperaturen sehr gefragt sein dürfte. Doch die Feuerwehrfrauen im Hegau wissen es besser: Hier lässt sich Emanzipation nicht am Stück Stoff festmachen, denn die Einsatzuniform ist für alle gleich. Stattdessen geht es um das Behältnis, in dem sich das Stück Stoff befindet: Den Spind oder vielmehr die Umkleide.

Heiß her geht es natürlich dennoch: Bei einem Brand geht es nicht um 30 bis 40 Grad wie im Hochsommer, sondern um mehrere hundert Grad Celsius.

Seite an Seite mit den Kameraden – auch in der Umkleide

Die Umkleide ist noch heute ein Zeichen dafür, dass Frauen lange keine Rolle spielten im Ehrenamt der Brandlöscher. Denn wenn das Feuerwehrhaus eines Ortes nicht in den vergangenen Jahren erneuert wurde, gibt es dort meist nur eine Umkleide, damals gebaut für die Feuerwehrmänner. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Frauen dazu gesellt, sie stehen nun Seite an Seite mit den Kameraden – im Einsatz wie in der Umkleide. Und das in Zeiten, wo anderswo über dreigeteilte Toiletten diskutiert wird für männlich, weiblich und divers.

Damals gab es einen Shitstorm. Heute die Versicherung: Wir machen keine Unterschiede

Ein Problem ist das aber für niemanden, betonen Kommandanten und Feuerwehrfrauen. Auch nicht in Engen: „Wir haben damals nicht über einen generellen Aufnahmestopp von Frauen abgestimmt, da sind wir falsch verstanden worden“, meldet sich Michael Wehrle als stellvertretender Kommandant der Gesamtwehr Engen zu Wort. Auch damals sei es schon um die Umkleide gegangen: Männer wie Frauen seien gefragt worden, ob es ihnen etwas ausmache, sich in einer gemeinsamen Umkleide umzuziehen. „Diese Abstimmung war aber leider fachlich sehr schlecht erklärt und durchgeführt“, sagt Wehrle. Und weil das SÜDKURIER-Archiv das nicht vergessen hat, will er gerade rücken: „Wir sind froh um jede Frau, die sich für die Feuerwehr entscheidet.“

Von 244 Aktiven seien inzwischen zwölf Frauen im Team, Unterschiede mache man keine. Und wenn ein Feuerwehrhaus umgebaut oder erneuert werde, würden auch getrennte Umkleiden eingeplant. Als äußeres Zeichen einer Gleichberechtigung von Mann und Frau. Im Bikini oder Unterwäsche sei man ohnehin nicht, erklärt Wehrle: Die Einsatzkleidung wird in der Regel über der privaten Kleidung getragen. Auch wenn das in diesem heißen Sommer noch ein paar Grad mehr bedeutet.

Wer so eine Einsatzkleidung tragen möchte, kann sich übrigens beim Engener Kommandant Dieter Fahr melden unter Telefon (0 77 33) 50 54 54 – egal ob Mann oder Frau, da ist man gleichberechtigt.