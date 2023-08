Im Brudertal bei Engen haben Experten einen bisher nahezu unerforschten altsteinzeitlichen Höhlenfundplatz entdeckt. Wie das Landesdenkmalamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, war die Höhle bereits 1978 bei Sprengarbeiten im Zusammenhang mit der Verlegung eines Abwasserkanals durch den Eiszeitpark entdeckt worden. Doch erst jetzt nahmen sich Archäologinnen und Archäologen der Erforschung an.

Ein solcher Fund sei in der Altsteinzeitforschung äußerst selten und biete die Möglichkeit, wichtige Fragen zum Verhalten späteiszeitlicher Jäger und Sammler zu beantworten, hieß es in der Mitteilung des Landesdenkmalamtes. Neben wenigen eiszeitlichen Steinwerkzeugen wurden dort vor allem Tierknochenreste gefunden.

Höhle war Aufenthaltsort für eiszeitliche Menschen

Im April führte die Universität Heidelberg in Kooperation mit dem Landesdenkmalamt geophysikalische Untersuchungen durch, um den Verlauf der Höhle weiterzuverfolgen. Es gelang den Experten, einen Hohlraum zu lokalisieren und später den Zugang. Archäologen vermuten, dass die Höhle ausschließlich eiszeitlichen Menschen als Aufenthaltsort diente.

Das Brudertal ist durch den Fundplatz Petersfels bekannt. Dieser enthielt ungewöhnlich reiche archäologische Funde aus der Zeit von vor rund 16.000 Jahren und ist vor allem durch die aus Gagat gefertigten Frauenfiguren ein Begriff. (dpa)