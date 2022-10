„Eine Woche tanzen in der Schule? Da hab‘ ich aber keinen Bock drauf“, so oder so ähnlich äußerten sich viele Schüler vor Beginn der Tanz-Projektwoche an der Grundschule Engen. Ganz anders sah das am Ende des Projekts aus: Da zeigten die Schüler bei einer Aufführung vor den Eltern in der Stadthalle stolz und schon fast euphorisch, was sie gelernt hatten.

Statt klassischer Tanzschritte gab es nämlich eine Woche lang Breakdance-Training von Profis. Von Montag bis Freitag standen in der Projektwoche täglich 75 Minuten Tanztraining auf dem Stundenplan. Und auch der sonstige Unterricht nahm Bezug auf das Projekt. Dazu gehörte beispielsweise das Gestalten von T-Shirts für den Auftritt der Klassen. Den Mittelpunkt der Woche bildeten die Tanzlehrer der Agentur Wir bewegen Schule aus Hamburg.

Die Projektwoche zum Thema Tanzen kam bei den Grundschülern in Engen sehr gut an. Innerhalb fünf Schultage stellten sie mit den Tanzlehrern der Organisation „Wir bewegen Schule“ eine tolle Choreographie, die sich sehen lassen konnte. | Bild: Stefanie Mauch Grundschule Engen

Die vier Tänzer zogen die Schüler mit ihrem Breakdance und ihrer einnehmenden Art in ihren Bann. Ziel war es, die Klassengemeinschaften und das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken. Und das mit Spaß und viel Bewegung. Wegen der Pandemie war die Projektwoche bereits drei Mal verschoben worden, so Schulrektor Holger Laufer bei der Abschlussveranstaltung. Er zeigte sich begeistert vom Projekt, seinen Schülern und dem Lehrerteam.

Singen/Hegau Es darf niemand krank werden: Schulen starten mit ausreichend Lehrern – doch passieren darf nichts Das könnte Sie auch interessieren

Möglich wurde die Tanzwoche durch eine Förderung über 3000 Euro von der Dr.-Karin-Schädler-Stiftung. Weitere 4000 Euro hat die Schule selbst in die Hand genommen, um diese besondere Aktion zu verwirklichen. „Man kann mit Kindern etwas schaffen. Dafür braucht man keine Elektronik wie Handy, Playstation oder Computer“, gab Tanzlehrer Omar Qiami überzeugt zu verstehen. Einen bleibenden Eindruck haben die Breakdancer definitiv bei den Schülern hinterlassen. Nach der Aufführung, für die es viel Applaus gab, feierten sie ihre Tanzlehrer beinahe wie Popstars und ließen sich Autogramme auf ihre selbst gestalteten T-Shirts geben.